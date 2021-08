Podívejte se na trailer zrušeného Duke Nukem Begins

9. 8. 2021 10:27 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příběh Duke Nukem Forever je jedním z těch nejsmutnějších, co se na herní scéně za dobu její existence odehrály – patnáct let vývoje zkrátka nevěstí nic dobrého. Zatímco se Dukův poslední kumšt zmítal ve studiu 3D Realms v křečích, v Gearboxu měli nápad, že by mohli hru s jeho „origin story“, tedy příběh, který by nás vzal na úplný počátek.

Prequel s názvem Duke Nukem Begins ale daleko nedošel, kvůli bitvě o práva na hlavního hrdinu byl ještě před vydáním neslavného Duke Nukem Forever pozastaven a pak i nadobro zrušen. Ještě předtím ale ve studiu Janimation vznikl krátký filmeček, který po letech vyplaval na světlo světa. Tedy na YouTube.

Zveřejnil ho režisér Gregor Punchatz, který má ve svém portfoliu modely pro střílečkové klasiky jako původní trilogie Doom nebo Rise of the Triad. Punchatz už před dvěma lety část filmečku ukázal, teď se ale rozhodl ho předvést v celé kráse: „Protože je to pořád kousek, na který jsem zatraceně pyšný, zveřejňuji ho po 13 letech. Celý tým, který na něm se mnou pracoval, si zaslouží, aby byl vypuštěný do divočiny.“

Podle traileru měl být Duke Nukem Begins střílečkou z pohledu třetí osoby s kooperací pro čtyři hráče. Duke se v něm může pochlubit dvojicí pistolí i improvizovanou baseballovou pálkou z prasečí nožičky, jakož i svými ikonickými zbraněmi jako zmenšovač a mrazomet, s nimiž řádí za doprovodu Rage Against the Machine. Těžko říct, jaký by tahle hra měla úspěch, kdyby ji Gearbox skutečně dokončil – ale větší průšvih než Duke Nukem Forever by asi byla jen stěží.