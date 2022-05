Ubisoft hodlá do roka vydat tři velké hry včetně Avatara

12. 5. 2022 11:26 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Zatímco se na internetu bujně spekuluje o tom, jestli se Ubisoft stane cílem další velké akvizice, vydavatelství ve své nejnovější finanční zprávě avizuje velké plány na aktuální fiskální rok. Pokud se jich nedotknou odklady či jiné problémy, pak by do konce března 2023 měly vyjít tři zásadní hry – Avatar: Frontiers of Pandora na motivy filmu Jamese Camerona, pirátská multiplayerová Skull & Bones a pokračování taktické strategie Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Na Avatar: Frontiers of Pandora pracují tvůrci The Division ze studia Massive Entertainment, jeho vydání je plánované do konce letošního roku, a pravděpodobně tak do kin doprovodí dlouho chystané pokračování filmové předlohy, jehož premiéra je momentálně chystaná na prosinec.

Akční adventura z planety s divokou přírodou odvypráví příběh na filmech nezávislý, samozřejmě si v ní ale zahrajete za jednoho z příslušníků modrého národa Na’vi. Hra by vedle PC, PS5 a Xboxu Series X/S měla vyjít i na streamovacích službách Amazon Luna a Google Stadia.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope jsou naproti tomu exkluzivitou pro Switch, která vzniká v úzké spolupráci s Nintendem. Pokračování velmi dobře přijaté tahovky Mario + Rabbids: Kingdom Battle se chystá přepracovat některé herní mechanismy a přidat nové hratelné postavy. Stejně jako Avatar by také mělo vyjít před koncem letošního roku.

Zato Skull & Bones vyjde s největší pravděpodobností až v roce příštím. Vývoj nové pirátské hry od Ubisoftu byl všechno možné, jen ne hladký a bezbolestný, podle posledních zpráv z února je s ním ale vydavatelství konečně spokojené. Naději, že by se po letech odkladů mohlo konečně vymotat z vývojářského pekla, dává i nedávné spuštění komunitního testování.

Tři hry ale při velikosti Ubisoftu nejsou na nadcházející rok mnoho a zveřejněná finanční zpráva je na další plány poměrně skoupá. Vzhledem k blížícímu se Summer Game Festu nahrazujícímu tradiční E3 tak patrně můžeme jedině vyhlížet oznámení letního streamu Ubisoft Forward, které by nám vedle líbivých trailerů mohlo ukázat také nějaké ty zbrusu nové, zatím neoznámené tituly.