Kolem Ubisoftu prý krouží supi, Guillemotovi se ale převzetí firmy brání

6. 5. 2022 11:04 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft si jen tak neoddechne. Vedle náročného vývoje velkých her řeší v poslední době i problémy s firemní kulturou, a aby toho nebylo málo, kolem společnosti se údajně stahuji koupěchtiví investoři, kteří by ji chtěli do svého portfolia. S touhle situací už se museli aktuální vlastníci v čele s Yvesem Guillemotem potýkat kolem roku 2016, kdy si na firmu dělalo zálusk Vivendi a mělo v plánu ji nepřátelsky převzít. To se tehdy nepovedlo, Ubisoft zůstal nezávislý a Guillemot si udržel vedoucí pozici.

Firma je však se svou globální sítí studií, tisícovkami vývojářů a hlavně převážně funkčními a velice úspěšnými značkami všech velikostí jednoduše příliš atraktivní na to, aby se ji čas od času někdo nepokoušel koupit. A jak by řekl Hujer: „Už je čas!“

Tentokrát se začínají množit zvěsti o tom, že o francouzského vydavatele má zájem hned několik potenciálních kupců. Podle Dealreporter (via SeekingAlpha) se však kompletnímu převzetí cizí entitou vedení firmy brání.

Ubisoft by totiž chtěl nadále zůstat v rodinných rukou, jak tomu je v podstatě od roku 1986, kdy studio založilo pět bratrů Guillemotových v čele s Yvesem Guillemotem, který společnosti šéfuje dodnes. Šeptá se, že aktuální vedení by se mohlo spojit s některou z private equity společností, aby navýšilo svůj podíl ve firmě, anebo dokonce plánuje získat větší díl koláče přímo do rodinných rukou. (Guillemotovi vlastní podle Games Industry International 16 procent firmy a disponují 22 procenty hlasovacích práv.)

Ubisoft ale není jediný z velkých hráčů, kolem kterého se točí velké akvizice. Naopak, poslední dobou se s nimi roztrhl pytel. Take-Two koupilo Zyngu, Sony přebírá Bungie, a pokud do toho někdo nehodí vidle, koupí Microsoft příští rok celý Activision Blizzard.

V tomhle kontextu by tak bylo sympatické vidět, že i velikán jako Ubisoft svoji nezávislost udrží a zůstane nadále de facto rodinnou firmou, byť jde samozřejmě o obří globální korporát. Ale nabízí se samozřejmě i možnost, že Ubisoft skončí pod křídly někoho ještě většího – Amazonu, Googlu, Tencentu či nějakého dalšího solventního kupce.