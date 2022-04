Několik firem má údajně zálusk na Ubisoft. Čeká nás další velká akvizice?

25. 4. 2022 12:35 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Zkraje letošního roku došlo k mnoha velkým akvizicím, které povážlivě ztenčily počet nezávislých studií existujících po desetiletí. Jedním z odolávajících je 35letý francouzský Ubisoft, jehož potenciální prodej byl probírán již koncem února.

Investoři tehdy v reakci na akvizici Activision Blizzard, Bungie a dalších studií vyzvídali, zda dojde i na Ubisoft. Šéf studia Yves Guillemot tehdy prodej společnosti nepotvrdil ani nevyvrátil, ale vysvětlil, že firma je natolik silná, že dokáže fungovat sama o sobě a akvizici vyloženě nepotřebuje. Zároveň ale přiznal, že kdyby se nějaká nabídka objevila, rada by ji řádně prověřila.

Guillemot se přitom o pár let dříve bil za nezávislost a zuby nehty se bránil skupině Vivendi, která neměla k akvizici Ubisoftu daleko. Nyní se díky Bloombergu dozvídáme, že se několik firem možná chystá učinit Guillemotovi nabídku.

Anonymní zdroje Bloombergu hovoří o společnostech Blackstone Inc. a KKR & Co., které se mají zajímat o francouzský trh, přičemž podle zdrojů ještě nedošlo na vážné vyjednávání a není ani jisté, zda by hlavní akcionáři do něčeho takového šli.

Kotaku má zase informace od vývojářů z Ubisoftu, podle kterých je prodej studia jen otázkou času. Podle nich Ubisoft už roky spolupracuje s konzultačními firmami, které provádějí audity nejrůznějších oblastí byznysu. Běžně se to dělá za účelem zvýšení příjmů a přípravy na budoucnost, ale zdroje si myslí, že si tím firma jen snaží uklidit před vlastním prahem, a být tak připravená na prodej.

Největším podílníkem v Ubisoftu je sám Yves Guillemot, který drží 15 % akcií. Pokud by se ho teď někdo pokusil vykoupit, dost by na tom ušetřil. Zatímco v roce 2018 měly akcie společnosti hodnotu přes 110 dolarů, nyní je to jen 41 dolarů a tržní hodnota celé společnosti odpovídá 5,2 miliardám dolarů, tedy zhruba 118 miliardám korun.

Uvidíme, jestli se někdo nakonec odhodlá a učiní Ubisoftu tak zajímavou nabídku, že ji rada nebude moct odmítnout a před lety vybojovaná nezávislost po více než třech dekádách skončí.