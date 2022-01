Take-Two oznámilo záměr koupit Zyngu. Byla by to největší transakce v historii průmyslu

10. 1. 2022 15:26 | Novinky | autor: Adam Homola

Vydavatel Take-Two oznámil, že by rád koupil Zyngu. Pořád ale ještě není ruka v rukávě a klidně se může stát, že vydatele populárních mobilních a casual her koupí někdo jiný. Případný jiný zájemce, ochotný zaplatit více jak cca 12,7 miliardy dolarů, má na učinění nabídky 45 dnů. Pokud žádná taková nabídka nepřijde, skončí Zynga pod křídly Take-Two.

Vydavatel GTA a celé řady spíše tradičních her by získal oblíbené značky jako FarmVille, Words with Friends, CSR Racing, Harry Potter: Puzzles & Spells, Empires & Puzzles, Merge Dragons, Zynga Poker a další. Z firmy by se tak stala, alespoň dle jejích slov, jedna z největších veřejně obchodovatelných zábavních společností na světě.

O svoji značku Zynga nepřijde a i pod Take-Two by pořád vystupovala jako Zynga, tedy brand velice dobře známý možná i vašim (pra)rodičům, tedy cílové skupině, na kterou většina produktů Take-Two spíše nemíří, případně míří jen mimochodem. Stejně tak se Take-Two moc nezabývá mobilními hrami (primárně spíše porty svých starších titulů), což by se tímto doposud největším nákupem v rámci herního průmyslu zásadně změnilo.

Od celého nákupu si Take-Two slibuje překlopení svých populárních značek z velkých platforem na ty mobilní. Mezi ně se mohou řadit série jako Borderlands, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Mafia, Max Payne, Kerbal Space Program a další. Vedle nových mobilních her z těchto sérií zmiňuje Take-Two explicitně i „přidávání nových herních módů“. Co přesně to v praxi bude znamenat, můžeme v současné chvíli jen hádat.

Za zdůraznění stojí fakt, že Take-Two zatím Zyngu nekoupilo a nakonec ji možná ani nekoupí. Celý obchod musí pořád schválit akcionáři obou firem a navíc ještě existuje ono zmíněné 45denní okno, v jehož rámci může přijít lepší nabídka a Zyngu může Take-Two někdo vyfouknout přímo pod nosem. Ostatně stačí vzpomenout na záměr Take-Two pohltit Codemasters, jen aby je nakonec koupila EA...

Pro Zyngu může jít ve výsledku o velké vítězství. Firma, která s trochou přehánění vyrostla na jediné hře (FarmVille) a cizí platformě (Facebook), si zažila menší pád, střídání managementu, propad akcií a vůbec nepříliš plodné období. Z toho se ale nakonec vzpamatovala, postavila se na vlastní nohy a nakonec může skončit v impériu Strausse Zelnicka a třeba i pracovat na značkách jako Grand Theft Auto či Mafia. Anebo taky může zvednout obočí a následně i peněženku čínský Tencent a Zelnick odejde s prázdnou.