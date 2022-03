Ubisoft spouští program komunitního testování Skull and Bones

12. 3. 2022 10:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pamatujete si ještě na Skull and Bones? Tento samostatný nástupce námořních bitev ze starších dílů série Assassin's Creed byl poprvé oznámen už na E3 2017, o téměř pět let později ovšem po hře není ani vidu, ani slechu. To se teď má změnit.

Podle posledních informací má multiplayerový titul dorazit někdy v příštím fiskálním roce, tedy mezi letošním dubnem a příštím březnem. Ubisoft opakované odklady vysvětloval problematickým vývojem, nyní se zdá, že je připraven pustit do hry komunitní testery, kteří mají pomoci s jejím laděním.

Spouští totiž takzvaný Insider Program, do kterého se můžete přihlásit, abyste v budoucnu mohli zkoušet předběžné verze hry a poskytovat zpětnou vazbu. Ubisoft hledá hráče, kteří budou ochotní věnovat hře hodně času a skutečně pomáhat s jejím vývojem. Součástí je také podpis NDA a striktní dodržování informačního embarga. Konkrétní podmínky a možnost podání přihlášky naleznete pod tímto odkazem.

Skull and Bones je ve vývoji už od roku 2013 a třeba právě vaše ruka přiložená k dílu pomůže konečně dostat tuhle záležitost na naše obrazovky. Jestli tam na ni ještě někdo čeká, to už je jiná otázka.