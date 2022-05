Summer Game Fest Geoffa Keighleyho nahradí zrušenou E3 už na začátku června

6. 5. 2022 10:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pořadatel herního veletrhu E3, který každoročně zavlažoval červnové sucho tunou novinek, letošní konání akce zcela odpískal. Geoff Keighley nato bleskurychle přispěchal s potvrzením, že jeho akci Summer Game Fest nic takového nečeká. Což aktuálně potvrdil i zveřejněním data konání.

Několikahodinový živý přenos plný oznámení nových her, hostů či prezentací indie scény pod názvem Day of the Devs odstartuje ve čtvrtek 9. června ve 20:00. Pro nás v redakci to znamená, že nebude potřeba žádného velkého ponocování. Na celou věc se tak budete moct dívat spolu s námi v rámci našeho přenosu. A o tři dny později se sejdeme u sledování konference Xbox + Bethesda Games Showcase. Už aby to bylo!