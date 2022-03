E3 2022 byla zřejmě zrušena a nahradí ji Keighleyho Summer Game Fest

31. 3. 2022 21:25 | Byznys | autor: Aleš Smutný

Jak se zdá, letitý svátek a královna herních akcí E3 dospěla ke svému konci. Už v lednu se na základě informací insiderů spekulovalo o tom, že letošní E3 se nebude konat ani v digitální formě. Nyní se tyto spekulace opět objevují, ovšem podle souhry událostí se zdá, že nejde jen o spekulace. Jako první přišel s touto informací hlavní PR manažer Razeru Will Powers. „Právě jsem dostal email, E3 2022 byla oficiálně zrušena. Mám hodně smíšených emocí…“

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this... — Will Powers NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

Samo o sobě by to nemuselo znamenat tolik, ovšem v prakticky tu samou chvíli na Twitteru Geoff Keighley napsal jedinou zprávu, a to mrkajícího smajlíka. To pak podtrhl další tweet, v němž oznámil, že se Summer Game Fest bude opět konat v červnu. Zatímco loni byl de facto součástí E3, dá s čekat, že letos půjde o samostatnou akci. Pozice Keighleyho a jeho The Game Awards podtrhl i prosincový ceremoniál, kde se oznamovala spousta her a jeho sledovanost prudce narostla. Ve spojení s faktem, že E3 rok od roku ztrácela svou sílu a vystavovatele, to není až tak překvapivé.

Join us this June for @SummerGameFest - an industry wide celebration of video games, featuring a spectacular live kickoff show hosted by @geoffkeighley



Sign up at https://t.co/1ZwAhZ66ie to be the first to know details. pic.twitter.com/P2eLRISqfQ — Summer Game Fest 2022 (@summergamefest) March 31, 2022

Následně tuto informaci potvrdila i reportérka IGN Rebekah Valentine. „Můžu nezávisle potvrdit, že E3 2022 je oficiálně zrušena. Není to tak překvapivé, vzhledem k faktu, že ESA ji ani nikdy oficiálně na letošek neoznámila a na dotazy vždy odpovídali vyhýbavě.“

Jak už bylo řečeno, není to překvapivé. Během covidu se firmy naučily plně využívat síly svých vlastních streamů a prezentace bez fyzické přítomnosti novinářů a diváků. Pokud kromě samostatných tiskových konferencí velkých hráčů nabídne Summer Game Fest možnost další prezentace titulů, je třeba na rovinu říct, že E3 ztratí svůj význam, snad kromě jedné věci, a tou je networking, který byl vždy pro veřejnost neviditelný, ale důležitý. Právě networking ovšem může nahradit kombinace GDC a kolínského gamescomu.

Was able to independently confirm that E3 2022 is fully canceled now. Unsurprising given that they never actually confirmed they were doing a digital event in the first place and were so cagey when we asked them about it.https://t.co/DRHMhwfbyg — Rebekah Valentine (@duckvalentine) March 31, 2022

Můžeme tak s 99% jistotou říct, že letošní E3 opravdu nebude. Nezdá se, že budeme ochuzeni o nějakou velkou akci, protože minimálně Summer Game Fest toto nabídne. Otázkou ovšem je, zda se E3 vrátí. Podle Valentine se organizátoři z ESA připravují na velký návrat v příštím roce. Jenže, co když už herní průmysl zjistí, že nepotřebuje drahý pronájem a ani samotnou ESA, aby udělal vlastní velké prezentace?