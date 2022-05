LongPlay – Crusader Kings pomstí Majklu, kdyby je to mělo stát život

13. 5. 2022 12:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Milovali jsme naši dceru. Majkla byla krásná, byla chytrá, byla silná a byla strašlivá v bitvě, největší štítonoška v rodu Haesteinnovců. A oni nám ji zabili! Podle zavraždili, parchanti jedni!

No dobře, nalijme si čisté medoviny, Majkla padla v bitvě poté, co několika nepřátelským šlechticům ve své bojové zuřivosti doslova urvala hlavu, takže je vlastně docela fér, že jí nějaký Polák probádal mečem břišní dutinu, ale stejně to tak, při velikém Perunodinovi, nenecháme! Dnešní díl LongPlaye Crusader Kings III bude zbrocený krví.

Pokud toho chcete být přímými svědky a svou interakcí v chatu si třeba vysloužit onu pochybnou čest, že podle vás pojmenujeme jednoho z našich potomků, nalaďte si nás ve 13:00 na YouTube.