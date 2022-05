Započal předběžný přístup tahové strategie Songs of Conquest inspirující se HOMAM

11. 5. 2022 14:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po letech od velmi mile překvapivého oznámení míří vstříc předběžnému přístupu tahová strategie Songs of Conquest, která si jen svou obrazovou prezentací získala mnoho hráčů kvůli neskrývané podobnosti s legendární sérií Heroes of Might and Magic.

Sice teď nedostáváme plnou hru, ale kdo chce a odváží se, ten už může na vlastní klávesnici a myš otestovat, co Songs of Conquest nabízí. Hra od včerejšího vydání stihla nastřádat přes 400 recenzí na Steamu s úctyhodnými 91 % zdvižených palců.

Předběžný přístup hry Songs of Conquest láká na dvě kompletní kampaně, čtyři hratelné frakce, online i lokální multiplayer a na editor map. Spousta věcí může potřebovat doladit a během early accessu přibydou i nové prvky. Tvůrci ale neprozrazují jaké, protože hodlají bedlivě sledovat reakce komunity a upřednostňovat to, co bude hráčům chybět nejvíce.

Předpokladem je setrvat v předběžném přístupu zhruba rok, ale přesné datum vydání není v této chvíli možné předpovědět. Songs of Conquest vás momentálně vyjdou na 30 eur (asi 760 korun), přičemž mohou, ale nemusí zdražit s budoucím příchodem plnohodnotné finální verze.