Nejčtenější články týdne: Nové Diablo porazilo „E3“

13. 6. 2022 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nedá se svítit, Diablo Immortal táhne naprosto bezkonkurenčně. Hned na dvě první příčky nejčtenějších článků týdne se probojovaly texty o novém Diablu, a to navzdory faktu, že nám tenhle týden začala letošní verze „E3“.

E3 jako taková letos samozřejmě není, nicméně v praxi je to téměř jedno – někteří vydavatelé si na tyto dny stejně „náhodou“ naplánovali spoustu streamů a oznámení, a tak na Games nevíme, kam dřív skočit a vy máte co číst. Mezi psaním si ale občas to nové Diablo zapneme. Někdo na PC, někdo na mobilu, a tak z toho není jen nejčtenější, ale minimálně pro některé z nás i nejhranější hra uplynulého týdne.

