Sledujte „E3 2022“ – od 23:45 streamujeme konferenci od Devolveru

9. 6. 2022 22:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ani v době, kdy se velká, slavná E3 nekoná, nebudeme ochuzení o nejsvéráznější prezentaci ze všech možných konferencí – Devolver Direct 2022. Jak už je z posledních let zvykem, Devolver přistupuje k herním oznámením po svém. Okořeňuje je hraným filmečkem plným řevu, sprostých slov, krve, dělání si srandy z konkurence a… na samotné hry vlastně už moc prostoru nezbývá.

Že to letos nebude o moc jiné, je patrné z naprosto ujetého traileru, v němž Devolver láká na „marketingový odpočet na marketing“. Z videa se dozvídáme, že by nás touto 25 minut trvající show měl doprovázet sám Góiči Suda známý jako Suda51, autor No Mo Heroes. Zde však dostaneme „jen“ jeho mecha verzi…

Stream poběží živě od dnešní půlnoci a my u takové události rozhodně nemůžeme chybět! Připojte se k našemu vysílání v 11:45 a buďte svědky, no, ani nevíme čeho. Respektive Devolver Digital prozradil alespoň to, že se připomene hra Cult of the Lamb, ukáže se nová hra od tvůrců Broforce a Genital Jousting a další dvě nová oznámení. Tak ahoj o půlnoci!