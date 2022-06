Vyzkoušejte si budování vesmírné lodi v The Last Starship od tvůrců Prison Architect

8. 6. 2022 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Introversion Software, tvůrci simulátorů jako Uplink, DEFCON nebo Prison Architect, odhalilo svůj nový projekt. Kdysi jste budovali vězeňský komplex, v The Last Starship postavíte, jak název napovídá, vesmírnou loď, s níž se budete vydávat na dobrodružné výpravy napříč procedurálně generovanými slunečními soustavami.

Tvůrčí tým rovnou upozorňuje, že hra ještě není ani v alfa verzi, už nyní se ale můžete podívat na skoro dvacet minut z hraní. Jde ovšem spíš o ochutnávku systémů než grafiky, většinu 2D textur v této chvíli nahrazují prosté geometrické tvary s popisky.

zdroj: Introversion Software

Už teď si ale můžete vyhrát se stavěním reaktorů, motorů, zásobníků kyslíku a příslušných trubek a šachet, které potřebné zdroje dovedou, kam jsou potřeba. Stejně tak se můžete vydat na první cesty do vesmíru, obchodovat a nabírat kontrakty – budete těžit, přepravovat osoby či náklad, anebo zachraňovat kosmické cestovatele v nesnázích? Nejspíš nakonec všechno dohromady.

Introversion Software hodlají The Last Starship zpočátku vydat v předběžném přístupu, a to ještě během letošního roku. Pokud se vám na něj nechce čekat, můžete si už v této chvíli na Steamu zažádat o přístup do uzavřeného testování a doufat, že do hry autoři pustí zrovna vás.