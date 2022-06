Hry z Xboxu poběží na televizi bez konzole. Microsoft vydává aplikaci pro Samsung TV

9. 6. 2022 14:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

Co před rokem Microsoft oznámil jako plán, to teď uvádí do praxe. Řeč je o možnosti zahrát si hry z Xboxu na chytré televizi, a to bez konzole, pomocí streamování skrz technologii Cloud Gaming.

První vlaštovkou jsou chytré TV od Samsungu, na nichž bude možné stáhnout aplikaci pro Xbox v rámci Gaming hubu Tizen OS. Pokud vlastníte předplatné Game Pass Ultimate, otevře se vám tak možnost zahrát si hry streamovaně. Stačí připojit bluetooth ovladač, a to nejen firemní Xbox controller, ale třeba i konkurenční DualSense. Fungovat by měly i bluetooth headsety včetně funkce voice chatu.

Aplikace prakticky kopíruje vzhled webového rozhraní Cloud Gamingu, takže pokud jste si někdy zahráli streamovaně přes prohlížeč, budete jako doma. Nabídka her aktuálně čítá přes 100 položek, do nichž mimo jiné patří tituly Xbox studií s vydáním day-one v cloudu, jako hráči bez konzole tak nebudete alespoň u first-party her ochuzeni. A pokud si nebudete chtít platit nejvyšší edici předplatného, můžete si zahrát alespoň Fortnite, který Microsoft pro multiplayerové hraní i cloud zpřístupnil nedávno zdarma.

zdroj: Foto: Microsoft

Aplikace bude dostupná od 30. června pro modely Samsung TV z řady pro rok 2022. Vlastníci starších kousků tak mají podle všeho smůlu. Microsoft nicméně plánuje rozšířit podporu i na další značky TV, aby se v budoucnu hráčská základna bez konzole mohla ještě dále zvětšit, což je ostatně velký plán Microsoftu pro další dekády. Třeba tak uvidíme aplikaci i na televizích od Sony.

Já osobně mám z hraní v Xbox cloudu smíšené pocity. Hry z pohledu třetí osoby, rozvážnější strategie nebo 2D skákačky fungují dobře, střílečky jsou ale kvůli nezanedbatelnému input lagu hratelné už hůře. Vizuál streamovaných her také občas trápí ztrátová komprese obrazu, čehož si je firma očividně vědoma, proto nedávno do cloudu implementovala možnost doostřovacího filtru s názvem Clarity Boost. Ten dokáže artefakty trochu kompenzovat (vyzkoušeno), ale samozřejmě to není všelék. Nejlepší tak bude vyzkoušet si, jak vám cloud gaming bude vyhovovat a jak poběží na vašem internetu, na vlastní oči. První měsíc Game Pass Ultimate pro nové uživatele stojí jeden dolar a občas akce funguje i pro vracející se zákazníky. Anebo si můžete vyzkoušet Fortnite zdarma.