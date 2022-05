Cloud gaming od Microsoftu roste, lidé díky němu víc hrají

6. 5. 2022 12:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Microsoft znova přiznává to, o čem jsem tu v minulosti psal už několikrát. Necílí „pouze“ na pár desítek milionů uživatelů, kteří si potenciálně koupí Xbox, ale snaží se oslovit rovnou tři miliardy hráčů na celém světě. Jak to chce udělat? Jednoduše. Skrze cloud, do kterého dle svých slov investoval nemalé prostředky a využil k tomu i vlastní etablovanou službu Azure.

V cloud gamingu tak od spuštění v roce 2020 vidí Microsoft obrovský růst, jak rekapituluje na svém blogu. Streamování her si v rámci předplatného Xbox Game Pass Ultimate vyzkoušelo prý už přes 10 milionů hráčů. Velká škoda, že Microsoft neprozradil počet pravidelných uživatelů cloudu, a ještě větší škoda, že neznáme kontext. Google totiž statistiky konkurenční Stadie nezveřejňuje, a tak nevíme, jestli je 10 milionů moc, nebo málo.

Microsoft se teď v rámci cloud gamingu posouvá zase o kus dále. Jako aktuální důležitý milník uvádí přístupné free to play hry, ke kterým nepotřebujete ani Game Pass ani jakékoliv jiné předplatné či službu. A vykopává s tou snad nejtěžší možnou váhou: Fortnite. Ten si můžete nově zahrát skrze Xbox Cloud Gaming na jakémkoliv kompatibilním zařízení (telefony, tablety, iOS, Android, PC skrze prohlížeč...). Stačí vám k tomu už jen Microsoft účet a hrajete.

Fortnite má být navíc podle Microsoftu jen začátek. Další free to play tituly budou následovat, čímž se hraní stane zase o kus dostupnější. Fortnite je pro Microsoft skvělý úlovek, protože například na Stadii tento fenomén od Epicu nenajdete, byť si tam zase můžete zahrát zadarmo třeba PUBG.

zdroj: Xbox

Celkem by mělo být pro cloud Xboxu dostupných víc než 350 her, všechno v rámci katalogu Xbox Game Pass. Pozitivní jsou ale především statistiky, se kterými se Microsoft pochlubil. Podle nich se totiž výrazně zlepšuje objevování her, což je vlastně ta nejméně překvapivá informace. Díky cloudu totiž nemusíte řešit žádné stahování, patchování nebo cokoliv jiného, jednoduše kliknete a hrajete. Průměrný hráč využívající cloud na Game Passu tak prý objeví a hraje skoro dvakrát tak více než průměrný hráč využívající jen a pouze Game Pass (bez cloudu).

Neméně zajímavá je i iniciativa Cloud Aware, což označuje hry běžící lokálně a využívající cloud na specifické věci, jako je například dotykové ovládání či možnost přidat adaptabilní velikost písma, která se přizpůsobí rozměrům displeje. Microsoft se chlubí 150 cloud aware tituly, přičemž hry s přidanou možností dotykového ovládání se prý hrají dvakrát víc než dřív. Dvacet procent uživatelů Xbox Cloud Gaming dokonce používá výlučně dotykové ovládání.

Pokud bychom si z toho měli něco odnést, tak asi především fakt, že Microsoft je se svým cloud gamingem spokojený. Statistiky jasně ukazují častější hraní, větší ochotu zkoušet nové hry, a nakonec nemalému procentu hráčů dává smysl i to leckdy krkolomné dotykové ovládání.

Cloud gaming se tak nepřekvapivě rýsuje jako jasná cesta kupředu. Nikoli v tom smyslu, že nám za rok či dva nahradí digitální distribuci, tak jako digitální distribuce nahradila krabice, ale spíše jako doplněk a sympatickou možnost pro hráče, kterým takový způsob z nějakého důvodu vyhovuje víc. Microsoft každopádně pohledem zvenčí vypadá, že do svého cloud gamingu šlape mnohem víc než třeba Google se Stadií.