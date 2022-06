Chystaný remake The Last of Us pro PC a PS5 vypadá fantasticky

9. 6. 2022 22:45 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Věřím, že Geoff Keighley dneska asi neměl nejlepší den. Finále jeho slavnostního večera Summer Game Fest, se mělo nést ve velkém oznámení. Ještě než ale akce stihla začít, Sony to zvládlo prozradit. Je to tak, chystá se remake devět let staré hry The Last of Us pro PC a PS5 s názvem The Last of Us: Part I.

Traileru jsme se dočkali už odpoledne, ale teď jsme mohli alespoň vidět i srovnání jednotlivých screenshotů. Neil Druckman pak prozradil, že je hra kompletně předělaná se vším všudy. Například u modelů postav autoři pracovali s archivními záběry z natáčení se skutečnými herci. Díky nové technologii je tak remake vlastně věrnější hereckým výkonům než původní hra.

zdroj: Foto: Naughty Dog

Zároveň zmínil, že se dočkala předělávky i umělá inteligence a dokonce soubojový systém. Nebudou chybět ani klasiky jako 60 FPS. Autoři navíc slibují lepší ovládání a nebo implementovaný systém podpory přístupnosti, jaký známe z The Last of Us: Part II. Součástí hry bude také DLC Left Behind. Jde zkrátka o skutečný remake, jak se patří. A podle všeho v klasickém Naughty Dog stylu, tedy zcela bez kompromisů.

Verze pro PlayStation 5 by pak měla vyjít už 2. září. Plánuje se i verze pro PC, je ovšem otázkou, zda i ta vyjde souběžně.