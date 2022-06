Ultimátní postava v Diablo Immortal vás může vyjít na dva a půl milionu korun

6. 6. 2022 12:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Diablo Immortal odstartovalo minulou středu a většina naší redakce už do něj zatnula drápy. Asi nikdo z nás do něj ovšem ještě neinvestoval peníze, a když, tak jenom pár korun. Free-to-play podstata hry je k nám zatím dost benevolentní na to, abychom museli sáhnout k mikrotransakcím.

Na vyšších úrovních už to ale podle všeho tak sladké není, tedy především v případě, že máte zájem ze svého hrdiny udělat skutečnou mašinu na zabíjení a efektivně minmaxovat jeho statistiky a vybavení. V takovém případě vás investice do hry mohou podle kanálu Bellular News přijít na neskutečných 110 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než 2 a půl milionu korun.

Potíž tkví v pořizování takzvaných Legendary Gems, které tvoří jeden z pilířů RPG systému hry. Jejich nejvyšší úroveň momentálně nelze získat jiným způsobem, než je nákup za reálné peníze a při aktuálním nacenění odpovídá investice výše uvedené horentní sumě.

Problém je i to, že Legendary Gems nejsou platícím zákazníkům garantovány. Lze je získat pouze jako součást náhodných loot boxů, tedy mechanismu, který už před pěti lety způsobil v herní scéně neuvěřitelný poprask (vzpomínáte na Star Wars Battlefront II?) a zapříčinil tvrdší přístup celé řady států k hernímu hazardu. Mimo jiné kvůli tomu nemůže Diablo Immortal vyjít v některých státech, jako je Belgie či Nizozemí.

Samozřejmě je otázkou, do jaké míry monetizace zasáhne hráče, kteří si nepotrpí na hon za co nejsilnější postavou a budou si chtít především užít příběh Immortalu. To ale ukážou až následující týdny a měsíce. Hra je v současné době k dispozici na mobilních platformách a PC.

zdroj: vlastní video redakce