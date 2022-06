Sledujte „E3 2022“ – od 19:45 streamujeme Summer Game Fest

9. 6. 2022 18:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Právě dnes startuje největší herní svátek roku – letos sice ne pod hlavičkou tradiční E3, Summer Game Fest moderátora Geoffa Keighleyho by ale na nové trailery neměl být o nic chudší, než bývalo zvykem v předchozích letech na oddělených konferencích. Na ty samozřejmě tento týden také dojde, v sobotu a v neděli své streamy chystá Xbox společně s Bethesdou, těšit se můžete také na PC Gaming Show nebo na pásmo roztomilých her Wholesome Direct.

A co konkrétního nás dneska vlastně čeká? Skoro dvě hodiny plné nových oznámení a upoutávek k již známým hrám. V průběhu večera se ukáže třeba Call of Duty: Modern Warfare II, horor The Callisto Protocol, ale třeba i kooperativní akce Gotham Knights nebo taktická tahovka Marvel's Midnight Suns a mnoho, přemnoho dalších her.

Tak se dívejte spolu s námi. Náš stream Summer Game Festu s českým komentářem na YouTube startuje v 19:45: