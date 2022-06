Spekulace: Nový díl The Division nabídne koncem roku čtyři herní módy

8. 6. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

To, že Ubisoft chystá novou hru v sérii The Division, není žádným tajemstvím. Multiplayerová střílečka The Division: Heartland byla oficiálně oznámená před třinácti měsíci a krátce nato na internet unikly záběry z uzavřené bety prozrazující první detaily o dvou módech a zasazení: Silver Creek je po newyorské městské zástavbě více venkovský.

S novými, respektive potenciálně novými informace přichází známý leaker Tom Henderson skrze web Try Hard Guides. Anonymní zdroje mu údajně poskytly nové informace, podle nichž budou v The Division: Heartland ne dva, ale čtyři herní módy.

Prvním z nich je Excursion, který byl v minulých únicích nazývaný Expedition. Jedná se o PvE variantu hry, která dle zdrojů platí za jakýsi tutoriál. V tomto módu se seznámíte s mapou a herními systémy, tedy průzkumem okolí, hledáním lootu, bojem s umělou inteligencí i extrakcí s pomocí vrtulníku.

Jakmile se vám hra dostane pod kůži, bude na vás čekat údajně hlavní mód Storm, který vychází z Excursion a přidává navrch soupeření mezi hráči. V tomto režimu bude rovněž figurovat smrtelný plyn šířící se po mapě a tlačící hráče na jedno místo.

Třetí mód Nightfall z ranku PvE je založený na dílčích úkolech, hráči se v něm neevakuují s pomocí přivolání vrtulníku, ale musí dojít na konec mapy, přičemž evakuace není možná během noci, kdy krajinu zaplaví nepřátelé přezdívaní supi.

Poslední, čtvrtý mód nese název Hunt a zdroje o něm Hendersonovi mnoho neřekly. Předpokládá se ale, že půjde o čistě PvP mód bez přítomnosti počítačem řízených nepřátel.

Henderson dále tvrdí že hra bude podporovat cross-play a momentálně je fázi testování, přičemž v průběhu vývoje došlo k předělání systémů inventáře a vybavení, které jsou teď bližší předchozím hrám ze série The Division.

Poslední informací je datum vydání. Podle Hendersonových zdrojů bychom si The Division: Heartland měli zahrát koncem letošního roku a s trochou štěstí se nám hra může ukázat buď během nedělní konference Xboxu, nebo během konference Ubisoftu, která by údajně měla proběhnout někdy v nadcházejících měsících.