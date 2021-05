Ubisoft odhaluje plány se značkou The Division, chystá nové hry i román

7. 5. 2021 17:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ačkoli dvoudílná série The Division nepatří tak úplně k nejvzácnějším rodinným klenotům Ubisoftu, má firma se značkou rozhodně i do budoucna nemalé plány. O plánované filmové adaptaci už víme relativně dlouho, není to ale to jediné, co nás z pandemií stižených Spojených států čeká.

Na blogu Ubisoftu se o rozsáhlých plánech rozepsal výkonný ředitel Ubisoftu pro Evropu, Blízký východ a Asii Alain Corre. Na úvod nezapomněl připomenout úspěch rozšíření Warlords of New York pro The Division 2, vyzdvihl ale především zhruba čtyřicetimilionovou komunitu hráčů, které značka přilákala. A právě na ni cílí následující oznámení.

Předně se můžeme těšit na zbrusu novou free-to-play hru The Division: Heartland, která vzniká ve studiích Red Storm. Corre připomněl, že toto studio má se značkami z univerz Toma Clancyho zkušenosti sahající až do roku 1997. Heartland má ukázat události The Division ze zbrusu nového úhlu, dostupný bude na PC, konzolích a cloudu někdy na přelomu letošního a příštího roku. Už nyní se můžete zaregistrovat k testování.

Ubisoft Massive ve spolupráci se studiem v Bukurešti momentálně pracuje na dalším obsahu pro The Division 2, v plánu je také uvedení značky na mobilní zařízení. O tom ale zatím nemáme žádné bližší informace.

Filmová adaptace bohužel zatím nemá termín uvedení do kin, stále ovšem platí, že se v hlavních rolích objeví Jessica Chastain a Jake Gyllenhaal. Režii dostal na starost Rawson Marshall Thurber. A aby toho nebylo málo, v plánu je také nový román ze světa The Division, který se odehrává po událostech druhého dílu a ukazuje, jak nákaza ovlivnila rozličné regiony Spojených států.