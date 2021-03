Ubisoft prozradil, jaká budoucnost čeká The Division 2

8. 3. 2021 17:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Podpora The Division 2 byla sice oficiálně ukončena, ale zájem hráčů neustal, a tak v Ubisoftu přehodnotili vlastní rozhodnutí a vyšťourali ze šuplíku plného nápadů další obsah, na který se fanoušci tohoto looter shooteru mohou těšit v letošním roce.

U projektu zůstal jen malý tým, část pobočky Ubisoft Massive, kterému vypomohou vývojáři z pobočky v Bukurešti. Společně v příštím velkém updatu představí herní mód, který si v rámci celé série odbude svou premiéru. Zároveň zkoumají možnosti nového vývoje vaší postavy s důrazem na variabilitu buildů a jejich konkurenceschopnost. Konkrétnější informace se dozvíme časem.

Vývoj nového obsahu potrvá ještě několik měsíců, takže jeho vydání očekávejte později v roce 2021. Nicméně ani do té doby byste se neměli vyloženě nudit. Odstartuje totiž již 5. sezóna, která ale nebude v ničem nová. Ubisoft totiž znovu protočí sezóny druhého roku hry, čímž získáte možnost dostat se k vybavení, které vám prvně mohlo uniknout.

Ubisoft navíc ještě reflektuje historii značky The Division infografikou, která nám prozradila například to, že obě hry si dohromady zahrálo na 40 milionů hráčů a vydání dodatku Warlords of New York v březnu loňského roku se postaralo o největší počet měsíčních aktivních uživatelů v The Division 2. Co myslíte, jak dlouho vydrží nová podpora Ubisoftu? Až do vydání případné The Division 3, nebo to zabalí dřív?