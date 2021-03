The Day Before i na dalších záběrech vypadá jako kopírka The Division

1. 3. 2021 15:50 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Fntastic vyzkoušelo vody survivalu svou první hrou The Wild Eight, v níž jste sami či v online kooperaci čelili mrazivému prostředí a jiným nástrahám Aljašky. Jeho další počin The Day Before je rovněž survival hrou, ale tentokrát půjde rovnou o MMO. A nejzajímavější na celé hře je její podobnost sérii The Division.

Velmi podobné opuštěné ulice amerického velkoměsta plné chátrajících aut, velmi podobná výzbroj vaší postavy, velmi podobná kontrolní stanoviště... K rozdílům naopak patří zombie a důraz na survival, ale jinak toho o The Day Before mnoho nevíme. Níže se můžete podívat na nové kratičké záběry z hraní. Zatím neznáme datum vydání, ani nebyly oznámeny platformy vyjma Steamu.