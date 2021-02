The Division 2 dostane navzdory ukončení podpory nový obsah

The Division 2 dostalo v prosinci svůj 12. Title Update, který měl být zároveň poslední aktualizací podobného měřítka. Ubisoft už neměl v plánu hru dále výrazněji podporovat, ale komunita promluvila a tvůrce hry přehlasovala.

„(…) Díky vaší neutuchající podpoře jsme nyní v rané fázi vývoje svěžího obsahu, který vydáme později v roce 2021,“ stojí v oficiálním oznámení na Twitteru. Je ještě příliš brzy řešit, o co půjde, ale pokud stále hrajete The Division 2 a obávali jste se, že se blíží konec hry, ještě tomu tak není.

Tvůrci dále přislíbili, že řeší nové bugy, kvůli kterým hra padá a které „odstraňují“ volumetrickou mlhu a odrazy v prostředí na PlayStationu 5.

Today, we are thrilled to confirm that were will be additional content for The Division 2 released later this year! pic.twitter.com/LRlTwVZEtp