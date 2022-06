LongPlay od 14:00 – v Crusader Kings III zemřel největší z králů, postrach Evropy, dobyvatel, učenec a vrah

9. 6. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po dlouhých devíti videích a desítkách let na trůnu nastalo to, co jsme čekali. Ragnarr, největší nejen z českých, ale evropských vládců, zemřel. Stáří dostihlo toho učence, stratéga a mistra ve cvičení jedovatých pavouků a on se odebral na zasloužený odpočinek do Valhally. Na jeho kontě jsou mrtvoly desítek šlechticů z celé Evropy, několik králů a byzantských císařů a ve výsledku i kompletní zhroucení Byzantské říše a její rozpad na několik států.

Ragnarrova politika destabilizace skrze vraždění vládců silných států fungovala a doprovázela ji agresivní expanze, od Baltu skoro až k Jadranu. V poslední velké válce dobyl celé Bavorsko. To se ovšem po jeho smrti odtrhlo kvůli nástupnickým právům, a tak Vašek usedne ke svému novému vládci s menší říší, leč s bratrem na trůnu bavorském. Navíc, Ragnarrovi se podařilo konečně založit hybridní kulturu spojující to nejlepší ze severské a české, a tak bude Vaškův svěřenec Janczerny muset šířit dál ideje Vaškoalešismu v říši i mimo ni. Čeká nás nová éra.

