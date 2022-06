Nejzásadnější oznámení prvního dne Summer Game Festu na jednom místě

10. 6. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Máme za sebou první den Summer Game Festu, a tak je namístě si připomenout ta nejzásadnější oznámení a trailery nejen z úvodního večera, ale i z následné konference Devolver Digital. Nová hra Hidea Kodžimy se sice zatím neukázala, srdéčko ale přesto zaplesá především milovníkům sci-fi a hororu, plus třeba i koz, anebo všem, kteří prošvihli první díl The Last of Us.

Další nálož tiskovek a trailerů nás navíc teprve čeká – v sobotu proběhne Wholesome Direct či Future Games Show, na neděli se chystá Xbox společně s Bethesdou či PC Gaming Show, pondělní noc pak bude patřit Capcomu.

Nejdůležitější oznámení ze Summer Game Festu

Streamy včerejších konferencí