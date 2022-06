Po letech se připomíná skvěle vypadající fantasy střílečka Witchfire

9. 6. 2022 20:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio The Astronauts, které můžete znát díky graficky dokonalé adventuře The Vanishing of Ethan Carter, po letech vystoupilo ze stínu a ukázalo nové, pořádně šťavnaté záběry z hraní své přes pět let vyvíjené gotické střílečky Witchfire.

Video nám naservírovalo pořádnou porci střílení, ale také sprintování, double jumpování, sklouzávání, používání elementární magie i využívání prostředí, jako například palba do obrovského zvonu, která svým hlukem ochromí armádu démonických nepřátel.

O hře vlastně nic nového nezaznívá, jen se nám ukazuje v běhu a vypadá jednoduše parádně, ať už je řeč o grafickém zpracování, animacích či celkové akci. Tvůrci se záměrně zaměřili jen na akční složku, přestože Witchfire nabídne mnohem víc v rámci systémů napojených na roguelite podstatu, ale o nich zjevně až příště.

Trailer ale nevzbuzuje naději na lepší budoucnost jen novými záběry, ale i příslibem brzkého vstupu do předběžného přístupu. Tvůrci obligátní „soon“ upřesnili na svém blogu na čtvrté čtvrtletí letošního roku, kde ale zároveň zdůrazňují, že nic neslibují a hru pošlou do předběžného přístupu, až na to bude skutečně připravená.

Předběžný přístup pak bude exkluzivně v Epic Games Storu, ale tvůrci se zde přirovnávají k Supergiant Games, jejichž Hades rovněž začínal v předběžném přístupu v Epicu, aby posléze vyšel na nejrůznějších platformách. To má platit i pro Witchfire. S trochou štěstí si tedy zahrajeme ještě letos, tak si držme palce!