Na gotické střílečce Witchfire se stále pracuje! Tvůrci přiblížili datum vydání a detaily o hře

22. 1. 2022 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

„Vyzbrojeni podivnými zbraněmi a zakázanou pohanskou magií se vydejte na lov mocné čarodějnice, která drží klíč k vaší spáse. Witchfire je temná fantasy roguelite střílečka od tvůrců her Painkiller, Bulletstorm a The Vanishing of Ethan Carter.“

Takto teď popisují hru Witchfire vývojáři z devítičlenného studia The Astronauts. Hru, o které víme již od konce roku 2017 a která byla až doteď v dalekém nedohlednu. Updaty, které dříve přicházely týden co týden, zničehonic prořídly a na ten nejnovější jsme museli čekat víc než půl roku.

Ale vyplatilo se. Tvůrci konečně, vlastně vůbec poprvé, specifikují datum vydání lákavě vypadající střílečky, které připadá na poslední kvartál letošního roku. Ale pozor, půjde teprve o předběžný přístup dostupný jen na počítačích. O vydání plné hry a možnosti dalších platforem se nedozvídáme nic nového.

Zároveň nemáme očekávat, že se okamžitě začnou objevovat nové zprávy s dřívější kadencí. Tvůrci v blogu vysvětlují, kterak původně chtěli, abychom my hráči byli svědky každého jejich kroku stejně – jak sami uvádějí – jako tomu bylo v případě Kingdom Come. Jenže jejich hra je plná tajemství a v tomto bodě by prozrazovali už příliš mnoho.

Zároveň jejich updaty čtenáře mátly. Vyskytují se v nich obrázky a záběry z hraní (jako ty okolo), které sice vypadají parádně, ale pocházejí z velmi raného prototypu a ve finální hře se nic z toho nemusí objevit. Jenže čtenáři je brali za danou věc.

Přestože nás teď velké novinky nečekají, aktuální update přeci jen přinesl několik drobků dále specifikujících to, o čem Witchfire vlastně bude. Z nového popisu hry v úvodu článku se dozvídáme, že půjde o roguelite hru, tedy čeká vás časté umírání a opakování zpackané přestřelky s tím, že si z každého runu něco odnese.

Tvůrci věnují značnou část textu vysvětlení rozdílu mezi roguelike a roguelite, přičemž jejich hra si prý v rámci kolečka umírání a dalších pokusů zachovává tolik prvků, že je slůvko roguelite možná až nadbytečné. Ale prozatím ho v odstavečku popisujícím základní myšlenku nechávají.

Objevuje se i odstavec poodhalující trochu ze zasazení hry, o kterém se máme dozvědět víc v následujícím updatu, který snad dorazí do léta:

„Církev oficiálně zakazuje experimentovat s čarodějným ohněm (witchfire) neboli ‚ďáblovým dechem‘. Existuje pouze jedna výjimka z tohoto pravidla. Odsouzení vězni, kteří se v životě dopustili neodpustitelných hříchů, mají na výběr: Buď zemřou a vejdou do pekla, nebo se stanou preyery a budou navždy žít v tomto pozemském slzavém údolí a lovit čarodějnice, aby tak doplnili svůj čarodějný oheň udržující je při životě.“

V následném bloku vývojáři odpovídají na dotazy fanoušků, z nichž vyplývá například, že se nemusíme bát, že by tvůrci naskočili na aktuální trend NFT. Zvažuje se systém záchytných bodů ze soulsovek, prozatím není v plánu kooperace, ve hře budete mít vlastní základnu, kde si navolíte vybavení na další výlet do nebezpečného okolí a v neposlední řadě se můžete těšit na práci se čtyřmi elementy, kdy například s pomocí vody zmrazíte své nepřátele nebo je s pomocí elementu země necháte rozložit.

Jak to všechno funguje, s trochou štěstí sami zjistíme již koncem letošního roku v předběžném přístupu Witchfire.