Kam se poděla gotická střílečka Witchfire?

2. 8. 2020 11:30 | autor: Patrik Hajda

Po delší odmlce se vracíme s naším seriálem „Kam se poděla ta a ta hra“, ve kterém se pídíme po projektech, které nás v minulosti zaujaly, ale slehla se po nich zem, třebaže někdy jen zdánlivě. Tímto způsobem jsme zapátrali po pokračování Expeditions: Viking, posvítili si na Biomutanta, který od té doby nabral reálnějších obrysů, zavzpomínali na kyberpunkovou plošinovku The Last Night, která je podle všeho kupodivu stále ve vývoji a naposledy se nám dostala pod drobnohled Necromunda: Underhive Wars, jejíž tvůrci se po letech také ozvali s pozitivními zprávami.

V pátém dílu našeho seriálu si připomeneme Witchfire a já bych se vám vůbec nedivil, kdybyste si teď zaboha nemohli vzpomenout, co že to má být. Takže si to v krátkosti připomeňme. Půjde o akční střílečku plnou velmi odpudivých čarodějnic, které budete nemilosrdně vraždit. Dobře, to je trochu moc stručný popis, ale pravdou je, že o moc víc se toho momentálně neví.

Nečekejte nic gigantického. Osmičlenný tým se soustředí hlavně na to, aby samotné střílení bylo maximálně uspokojivé. Aby gotické prostředí využívající fotogrammetrii bylo co nejpůsobivější. Aby se vám líbila každá jednotlivá animace a bavila vás každá jednotlivá zbraň. Aby vás souboják pohltil a nepustil.

zdroj: The Astronauts blog

Malá lekce historie

A teď trochu k situaci studia. Je to už šest let od vydání fajnové, graficky velmi realistické adventury The Vanishing of Ethan Carter, prvotiny studia The Astronauts složeného ze spoluzakladatelů People Can Fly (Painkiller, Gears of War, Bulletstorm).

Tým svým debutovým titulem zabodoval, získal ocenění BAFTA za inovaci, a protože prodeje překročily po třech letech milion prodaných kusů, na chod studia a vývoj dalšího projektu bylo zajištěno dostatečné množství finančních prostředků. The Astronauts tak nemají kam spěchat a vzhledem ke svému skromnému ansámblu si ani nemohou dovolit chrlit každé dva roky nové hry. Tedy samozřejmě že mohou, ale jak by to vypadalo...

Witchfire je ve vývoji už opravdu dlouho. Poprvé se nám představila v roce 2017, kdy to vypadalo na vydání v roce 2019. O rok později tvůrci přiznali, že dřív než v roce 2020 to nestihnou. Od té doby se už o jakémkoliv možném datu radši nemluví a za mě je to jedině dobře. Netřeba vyvolávat plané naděje.

A nemluví se ani o samotné hře, i když záleží na tom, v jakých se pohybujete kruzích. Na našem webu je poslední zmínka o hře z roku 2018 a důvod je prostý: Tvůrci zkrátka neukázali nic, co by stálo za novinkový článek. Žádný nový trailer, nové zásadní informace o hře a – jak zaznělo výše – ani datum vydání.

Upřímnost nadevše

To ale neznamená, že by neukázali vůbec nic. Pravdou totiž je, že The Astronauts chrlí už dva roky jeden blogový příspěvek za druhým. Někdy v rozmezí několika týdnů, někdy v řádech jednotek měsíců. V updatech rozebírají nejrůznější střípky z vývoje, ukazují nové obrázky, často se setkáte s gify, nedávno byly odhaleny podrobnosti o zrušené hře Come Midnight z dob People Can Fly a spousta dalších zajímavých materiálů.

Vývoj Witchfire je tedy navzdory menšímu povědomí veřejnosti otevřený takovým způsobem, jaký se v herním průmyslu zas tak často nevidí. Ale protože tvůrci nesdílejí ony běžné vyleštěné marketingové materiály, jsou odsouzení k zájmu jen nejvěrnějších fanoušků sledujících jejich blog, případně Facebook.

Díky časté kadenci updatů nemusíme nijak polemizovat o možném zrušení projektu. Vývoj se neustále posouvá kupředu, a pokud studio nezasáhne nějaká rána shůry, tak až přijde čas, Witchfire se světu sama připomene.

zdroj: Archiv

Je to snad osud?

Je už jen pouhá shoda náhod, že poslední blogový příspěvek studia rozebírá právě dlouhou dobu vývoje hry a končí odstavcem maximálně příhodným pro formát článků „Kam se poděla ta a ta hra“, který dokonce zmiňuje jinou hru z našeho seriálu:

„Nazval jsem tento text letním updatem (který by se upřímně mohl shrnout na „samozřejmě že na hře stále děláme“), protože si nejsem jistý, kdy napíšu další. Mohl bych psát každý týden o různých příhodách z vývoje, ale upřímně se bojíme, že vám o hře vyzradíme víc, než bychom chtěli a dřív, než bychom chtěli. Na druhou stranu, s četností našich updatů jsme stále lepší než studio Odd Tales se svojí The Last Night – bože, jak moc tu hru chci! – ale slibuji, že přidáme do kroku, jakmile se přiblížíme cílové rovince.“