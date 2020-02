Kam se poděla nádherná kyberpunková plošinovka The Last Night?

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro

- Téma autor: Patrik Hajda

Pře třemi lety na E3 se nám v rámci tiskové konference Microsoftu zatajil dech. Pomalá, tíživá hudba doprovázela temný pixel art plný krásných odlesků v nočním městě budoucnosti, kde po obloze létala zvláštní vozidla a život jedince byl podle všeho plný nebezpečí, strachu a smutku. Světu se představila kyberpunková plošinovka The Last Night a byla by obrovská škoda, kdyby tento trailer byl zároveň jejím jediným pozitivním záznamem v historii.

Za chvíli tomu budou tři roky od veleúspěšného představení The Last Night. A nechybělo mnoho, aby tento článek nikdy nemusel vzniknout. V roce 2018 jsme mohli dostat druhý trailer, který by nám podruhé vyrazil dech a rok nato, tedy loni, bychom se všichni vrhli do světa hry a na konci roku sledovali, kolik cen z celého světa si odnáší.

Ale na uskutečnění těchto plánů nedošlo. Svět se vydal po alternativní časové linii, ve které The Last Night chybí, stejně jako pouhé zmínky o ní. Co se stalo, že hra, jejíž trailer nenechal chladným vůbec nikoho a zapříčinil obrovský hype, je dodnes tajemnější než hrad v Karpatech?

Vezměme to hezky popořádku. Kořeny The Last Night sahají až do roku 2014 do Francie, kde v rámci game jamu vznikla během pouhých šesti dní její první verze. Tvůrčí tým nadšených vývojářů byl s výsledkem spokojený, přesto ho překvapilo, že právě The Last Night vyhrála celý game jam a porazila tak 264 dalších projektů.

Byl to hlavní popud pro rozšíření projektu do skutečné hry. Tvůrci opustili svá zaměstnání, založili si studio Odd Tales a začali naplno pracovat na hře inspirované klasikami jako Flashback, Another World a Oddworld: Abe’s Odyssey, ale také filmem Blade Runner, mangou Ghost in the Shell a dnešním městem Hong Kong, které hraje barvami jako většina kyberpunkových vizí.

Netrvalo dlouho, než si The Last Night všiml Microsoft, který vypomohl s vývojem hry svou indie divizí ID@Xbox. Jelikož se studio přestěhovalo do Londýna, část financí přitekla z fondu UK Games Fund a konečně se našel i vydavatel Raw Fury. Zní to jako recept na úspěch, který se ale nedostavil.

Po fantastickém traileru z E3 2017 jsme v říjnu téhož roku dostali nové video z produkce IGN (viz níže), ve kterém šéf projektu a zakladatel studia Tim Soret dopodrobna rozebírá tvorbu traileru, upozorňuje na běžným okem nepostřehnutelné detaily a audiovizuální směřování hry.

Plošinovka The Last Night je po vzoru svých inspirací vyvedená v pixel artu, ale není vyloženě 2D. Její prostředí je vypracované plně ve 3D a na jednotlivé „kostičky“ grafiky jsou aplikované pokrokové technologie, se kterými se v pixel artu běžně nesetkáváme.

Od dlažebních kostek se odráží neony z poutačů, všudypřítomný déšť zanechává na površích kapky a louže, práce se stíny a světly je až uhrančivá a animace postav řeknou víc než tisíc slov. Fantastická práce.

Víme také, že budete hrát za Charlieho, který nevidí smysl ve světě plném líných lidí, kteří si jen užívají požitků života a sami nic netvoří. Dojde na akční pasáže i stealth, rozhovor můžete ukončit tím, že jednoduše odejdete nebo vytáhnete pistoli, přičemž postavy si pamatují vše, co jste jim kdy řekli.

Zmíněný dokument byl ale poslední novinkou o hře jako takové. Nový trailer se měl objevit o rok později v prosinci v rámci The Game Awards, ovšem jak jsme se v poslední den roku 2018 dozvěděli, studio narazilo na vážné problémy.

Tim Soret tehdy na svém Twitteru rozebral vzestupy a pády studia v roce 2018. Tým se během roku dvojnásobně zvětšil, došlo ke zmíněnému přestěhování do Londýna, „rozpočet hry se konečně masivně zvýšil“, zamakalo se na architektuře kódu a stvořila se ještě hezčí technologie hybridního pixel artu.

Ale pod těmito úspěchy se objevily smutné zprávy o zrušení traileru pro The Game Awards a předně věta: „Narazili jsme na obrovské byznysové, právní a finanční problémy, o kterých nemůžeme mluvit.“ Soret tehdy vyzval kohokoliv, kdo by jim mohl finančně vypomoct, aby se mu ozval na email.

Then...

- We encountered massive business, legal & funding issues we can't talk about.

- We had to cancel a new trailer of The Last Night at The Game Awards

- We're currently raising funds, so get in touch: hello@oddtales.net — Tim Soret (@timsoret) December 31, 2018

Dosud se neobjevil žádný Kickstarter, Fig či Indiegogo. Tvůrci zjevně hledali seriózního partnera, i když o celé věci veřejně vůbec nepromluvili. Co se stalo s onou masivní finanční injekcí? Jaký je vztah vydavatele Raw Fury a studia Odd Tales, když si tvůrci musejí hledat nového mecenáše? To se bohužel asi jen tak nedozvíme.

Existují spekulace, že za veškerými problémy mohou být nyní už šest let staré výroky Tima Soreta, který veřejně vystupoval proti feminismu a podporoval kontroverzní GamerGate. Tyto informace někdo vytáhl na světlo po představení The Last Night na E3 a jak Odd Tales, tak Raw Fury a Microsoft čelili skandálu.

@ninomojo I don't agree. I'm against feminism, because it's getting more & more skewed. I am for egalitarism. I don't care boy, girl, alien — Tim Soret (@timsoret) July 7, 2014

Soret se hned po E3 na PC Gaming Show omlouval s tím, že za ta léta změnil svůj názor a svět The Last Night z těchto jeho výroků nevychází, ale poukazuje na nebezpečné provázání technologií se sociálním životem. Vydavatel Raw Fury byl tímto zjištěním zaskočený, zejména proto, že Tim Soret, kterého zná, prý takové názory určitě nezastává. Microsoft to odbyl prohlášením, že nepodporuje komentáře jdoucí proti firemním standardům.

Je dost dobře možné, že se pod pokličkou rozjely rozepře mezi studiem a jeho vydavatelem, který nechce být zapletený do kauzy s tak citlivým tématem. Ale to jsou jen čiré spekulace. Odd Tales nemohlo dále komentovat stav studia, a i když jsme se dodnes nedočkali žádných nových materiálů ze hry, podle všeho se na ní stále pilně pracuje.

Twitterový účet studia Odd Tales se dlouhou dobu jevil jako mrtvý. 9. ledna 2019, tedy pár dní po zveřejnění informací o obrovských finančních a jiných problémech, Tim Soret ovšem ujistil všechny fanoušky, že je hra stále ve vývoji, tým na ní pracuje a spekulace o jejím zrušení nejsou pravdivé. Přiznává, že jsou posledních pár měsíců v choulostivé situaci a snaží se jí vyřešit.

The Last Night is still in development.

The team is still working.

Any rumors of cancelation are untrue and frankly baffling.

Yes we have been in a delicate position for the last few months.

We are solving it. — Tim Soret (@timsoret) January 9, 2019

Na dotaz jednoho z fanoušků, zda tvůrcům v odhalení problémů brání právní náležitosti, odpovídá Soret kladně.

11. ledna se objevil gif s obsáhlým zamyšlením hlavního autora, který vyvolává otázky ohledně umělé inteligence, budoucnosti, a jak nás na ni popkultura nepřipravuje. Pro něj je to důvodem každé ráno vstát a pracovat na The Last Night, která zjevně má ukázat budoucnost, ke které nevyhnutelně směřujeme. Spokojený konzumerismus, individualizace, odloučení od společnosti.

Nicméně další příspěvek na oficiálním Twitteru studia přibyl až 4. října a zdánlivě se hrou nijak nesouvisí. Jde o dva gify, které zabírají ovladač Xboxu One. Titulek napovídá, že gify mají co do činění s menu hry a nejde o video skutečného ovladače, ale o demonstraci technologie studia zaměřenou na kapky vody a hru světla se stíny.

Spent the night working on something for our options menu... pic.twitter.com/1syV4jp1MG — Tim Soret (@timsoret) October 4, 2019

Tim Soret pod gify dodává, že nerad cokoliv prozrazuje a dlouho se přemlouval, aby ukázal i tento záběr ovladače a nejradši by s námi sdílel i obrázky ze hry, aby si mohl popovídat o grafickém stylu, na který je zjevně (právem) hrdý. Ale nadále zůstává tajemný a kolem hry tak stále obíhá spousta otázek.

Poslední příspěvek dorazil dva dny po loňském Štědrém dnu a opět využívá technologii studia pro zobrazení vánočního stromečku. Video na YouTube prozrazuje, že vánoční stromeček běží v reálném čase přímo ve hře The Last Night.

V diskuzi pod gifem jsme obdrželi tu nejdůležitější informaci za celý rok. Tim Soret reaguje na obrázek ze Steamu, ve kterém je hra The Last Night doplněná klasickým slovním spojením „již brzy“: „Já vím. Neuplyne den bez práce na hře a bez toho, abychom se snažili dát dohromady skutečné studio schopné dodat potřebnou kvalitu a rozměr.“

Sám Soret tedy na hře neustále pracuje, ovšem jak se zdá, problémy nakonec nemusejí být mezi studiem a vydavatelem, ale přímo v rámci studia. Kdo ví, kolik lidí teď tým tvoří a koho Soret vlastně hledá, aby mu pomohl s dokončením ambiciózního projektu.

Naděje tedy stále žije, je poměrně čerstvá a nadcházejících příležitostí pro vypuštění nových informací bude víc než dost. GDC? E3? Gamescom? Některý z Paxů? To je jedno, hlavně, abychom se dočkali.