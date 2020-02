Staňte se kurýrem budoucnosti v nádherném kyberpunkovém Cloudpunku

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X MAC Linux

- Preview autor: Šárka Tmějová

Začíná to na C, končí to na Punk a vychází to letos, co je to? Existuje více správných odpovědí, jednou z nich je nicméně Cloudpunk, který se odehrává, hádáte správně, ve futuristickém kyberpunkovém městě. Strávíte v něm jednu noc, pro Raniu tu první v roli kurýrky doručovatelské společnosti. Setkáte se s plejádou postav od lidí přes androidy až po čistě umělou inteligenci, které se nemůžou dočkat, až vám odvypráví svůj příběh.