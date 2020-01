Multiplayer pro Cyberpunk 2077 se o pár let opozdí

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Téma autor: Patrik Hajda

Včera ve večerních hodinách nás CD Projekt Red překvapil (i když to není zas takový šok) zprávou o odkladu jedné z nejočekávanějších her letošního roku a doprovodné informace na sebe nenechaly dlouho čekat. V rozhovoru s investory o Cyberpunku 2077 přišla řeč na multiplayer, novou generaci konzolí i crunch.

O multiplayerové složce Cyberpunku 2077 se šuškalo opravdu dlouho, už od roku 2013, ale teprve loni přišlo oficiální oznámení spolu se zprávou, že hra více hráčů nebude k dispozici od vydání hry. Nyní přichází o něco konkrétnější časové okno, které vám dá dost času na dohrání singleplayerové kampaně, všech vedlejších misí, sesbírání případných sběratelských předmětů a dohrání dodatečného obsahu.

Jak zaznívá v rozhovoru s investory, vydání multiplayeru v roce 2021 se jeví jako nepravděpodobné. CD Projekt Red si tedy víc věří s rokem 2022, ale sami jste včera byli svědky toho, že nic není vytesané do kamene. Multiplayer je vyvíjen po boku základní hry a prý jde o projekt velikosti tříáčkových her, což by ospravedlňovalo takové zdržení.

Odklad Cyberpunku 2077 na září letošního roku by mohl naznačovat, že se CD Projekt Red snaží hru vydat na starou a novou generaci konzolí s co nejmenším časovým rozestupem, ale opak je pravdou. Nic se nezměnilo na plánu vydat hru prozatím jen na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Tvůrci samozřejmě řeší novou generaci, ale přednost má ta současná.

Poslední zprávou z konferenčního hovoru je otevřené přiznání nutnosti přesčasů. CEO společnosti Adam Kiciński potvrdil, že vývojáři budou pracovat dlouhé hodiny na dokončení hry. „Snažíme se co nejvíc omezit crunch, ale jsme ve finále. Snažíme se být rozumní, ale bohužel ano, do určité míry budeme crunchovat.“

A co bude teď? Dlouhé čekání by měly vyplnit pravidelné updaty o vývoji a je otázka, zda se Cyberpunk 2077 vydá na letošní E3 a Gamescom a ukáže tam případně novou ukázku z hraní nebo ještě lépe nechá novináře, v lepším případě i veřejnost, si hru osahat. A nezbývá než doufat, že 17. září je skutečně konečným datem vydání.