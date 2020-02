V kyberpunkovém detektivním RPG Gamedec řešíte závislost hráčů na farmaření a loot boxech

- Video autor: Patrik Hajda

Gamedec není jen názvem polského kyberpunkového RPG, ale i označením zaměstnání hlavní postavy, která pracuje jako herní detektiv. Vaším úkolem je cestovat napříč virtuálními světy ve 22. století a dohlížet na to, aby tamější hráči nebyli zneužívaní provozovateli her. Jedním z těchto světů bude i kouzelný western plný farmaření. Co by se tu tak mohlo zvrtnout?