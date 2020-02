Kam se poděl třetí díl opěvované RPG série Expeditions?

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Stadia PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Patrik Hajda

Dánské studio Logic Artists se sídlem v Kodani si udělalo dobré jméno už svou první hrou Expeditions: Conquistador, která vycházela ze studentského projektu a málokdo, včetně vývojářů, by asi čekal, že týmu zajistí zářnou budoucnost nejen na vlastním písečku, ale umožní mu spolupracovat i s jinými zavedenými studii. A nebýt takové spolupráce, dost možná jsme už teď mohli trávit desítky hodin v dalším díle výborné RPG série.

Na úvod se přiznám, že mě prvotina studia Logic Artists minula. Přesto mám k jeho tvorbě velmi blízký vztah. Pokračování Expeditions: Viking, které navázalo na Expeditions: Conquistador o čtyři roky později, je totiž úplně první hrou, kterou jsem recenzoval pro Games.cz a je to zároveň úplně první článek, který jsem pro „náš“ web napsal a publikoval.

Své poprvé nezapomene nikdo z nás a já jsem moc rád, že jsem si tehdy ze seznamu čítajícího nějakých 10 položek, které mi dal na výběr Petr Poláček, vybral právě Expeditions: Viking. Nevěděl jsem pořádně, oč jde, ale kombinace slov tahové, RPG a Vikingové zvítězila nad ostatními kandidáty a já se zvesela pustil do první externí spolupráce.

Expeditions: Viking zdatně vyprávěla příběh bandy Vikingů, v jejichž čele jste stáli vy jako novopečený vůdce. Ta zajímavější část se odehrávala v Anglii, do které jste pluli dělat bordel, drancovat vesnice, ničit kostely a další podobné radovánky, tedy za předpokladu, že jste to tak skutečně chtěli.

Nic vám nebránilo být kultivovaným Vikingem, který naopak pomůže Angličanům v nesnázích a k vyjednávání použije slov místo sekery. Na vás záležely pověsti, které se budou šířit o chlupatých vousáčích ze severu.

V každém případě jste ale měli na prvním místě svou domovinu, o kterou se musíte starat a zajistit jí zářnou budoucnost. Výborné RPG prvky se skvělými tahovými souboji tak byly okořeněné o manažerskou část a celek byl svěží a hodný opakovaného hraní.

To, že by si série zasloužila pokračování, není jen můj názor. Studio Logic Artists skutečně oznámilo třetí díl Expeditions, i když nám neprozradilo ani jeho jméno, které by naznačilo alespoň dobové zasazení hry. K oznámení došlo jen tak mimochodem 15. listopadu roku 2018, kdy si studio vyhlídl přeborník ve skupování THQ Nordic.

Logic Artists spolu s právy na sérii Expeditions přešlo pod tuto notoricky známou společnost kupující jedny tvůrce za druhými, přičemž tisková zpráva byla doplněná o následující dvě věty: „Logic Artists a THQ Nordic se dohodli na započetí vývoje třetí hry v univerzu Expeditions. Časem oznámíme víc informací.“

A to je do dnešního dne vše, co o třetích expedicích víme. Možná si říkáte, že hra má ještě dost času, když její vývoj započal teprve před rokem a třemi měsíci. Vždyť první a druhý díl od sebe dělí celé čtyři roky. Jenže Logic Artists mezi Expeditions: Conquistador a Expeditions: Viking stihli vydat ještě svou třetí (v pořadí druhou) hru Clandestine.

Logic Artists dokázali, že jsou schopní vydat novou hru každé dva roky, ať už jde o menší špionážní akci, nebo rozsáhlé RPG. Ale od jejich posledního projektu uběhly už tři roky a o třetí expedici nevíme vůbec nic. A může za to Larian Studios, tvůrci rovněž výborné RPG série Divinity.

Lariani loni v březnu oznámili pokračování hlavní série Divinity: Original Sin s názvem Divinity: Fallen Heroes, na jejímž vývoji spolupracovali právě Logic Artists. Projekt měl nemalé ambice a původně mělo k vydání dojít ještě v roce 2019, ale jak už dnes víme, nestalo se tak.

Larian Studios oznámili vývoj Baldur’s Gate III a tento projekt nakonec dostal přednost. V omluvném dopise fanouškům stojí, že Divinity: Fallen Heroes nestíhá listopadové vydání a potřebuje mnohem víc práce, na kterou teď nejsou prostředky. Projekt byl pozastaven a obě studia se rozešla v dobrém.

Logic Artists na hře spolupracovali jeden rok před jejím oznámením, tedy dříve, než je koupilo THQ Nordic a než oznámili plány na vývoj „Expeditions 3“. Ale dá se snadno domyslet, že si Divinity: Fallen Heroes uzmulo naprostou většinu prostředků studia Logic Artists, které se tak nemohlo věnovat své vlastní tvorbě.

Ale spolupráce skončila a Dánové tak mohou plně vyvíjet mnou velmi očekávané pokračování Expeditions. A nezlobím se, že se zdržovali vývojem hry někoho jiného, která nakonec třeba ani nevyjde. Poslední díly série Divinity mají k Expeditions poměrně blízko a Logic Artists tak mohli načerpat spoustu nových zkušeností, které třeba posunou nové Expeditions na další úroveň.

Pokud bych si měl tipnout, nedivil bych se letošnímu oznámení hry a jejímu vydání v příštím, maximálně přespříštím roce. Jediným nám známým faktorem, který by mohl vývoj třetího historického RPG studia ještě protáhnout, je další hra, nová značka, na které Logic Artists dělají současně s Expeditions (tuto skutečnost rovněž oznámili v omluvném dopise).

Co se zasazení třetích Expeditions týče, sám asi nemám preference a tvůrci mají tak volnou ruku, že si netroufnu tipovat. Conquistador se odehrával v 16. století, Viking v osmém. Mohli by se vrátit třeba do starověkého Říma nebo navštívit Kryštofa Kolumba. Ať už to bude cokoliv, počkám si na to a budu doufat, že vývojáře od projektu zase někdo neodtrhne.