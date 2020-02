Kam se poděl ambiciózní Biomutant?

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Téma autor: Patrik Hajda

Biomutant je příkladem hry, o které jsme se zjevně dozvěděli příliš brzy. Samotné oznámení by tolik nevadilo, ale předčasné vypuštění hratelné demoverze prezentované na herních akcích začalo budovat hype, který vyšuměl naprázdno. Biomutant vypadal jako hra, na kterou má smysl se těšit, jenže pak se vývojáři odmlčeli, natěšení opadlo a po nadějné hře se slehla zem. Dnes jsme dostali částečnou odpověď na to, proč je tak dlouho ticho po pěšině.

Biomutant se poprvé představil v srpnu roku 2017 a lákal na postapokalyptický otevřený svět plný chundelatých zvířátek ovládajících kung fu. Sami jste se měli chopit role jakéhosi zmutovaného mývala s láskou k bojovému umění a střelným zbraním.

Postupně se odhalily možnosti mutace, díky kterým titulní biomutant získá nové schopnosti, dozvěděli jsme se, že se po prapodivném postapokalyptickém světě nemusíme pohybovat po svých, ale osedláme třeba robotickou ruku schopnou střílet s pomocí klasického gesta „bang“, objevili se zajímaví bossové a další šťavnaté detaily.

Biomutant je sice první hrou studia Experiment 101, ale vývojáři nejsou žádní nováčci. Sborově totiž opustili studio Avalanche a své zkušenosti z vývoje série Just Cause hodlali využít v Biomutantovi. Určitě si věřili, že budou schopní vytvořit další zábavný open world, ale zřejmě si ukousli až moc velké sousto.

Na hře začali dělat hned po založení studia v roce 2015, o dva roky později světu prozradili existenci projektu a rovnou ho svěřili do rukou návštěvníků Gamescomu. Sám jsem si tehdy, v roce 2017, Biomutanta vyzkoušel v půlhodinovém demu, které sice neukázalo nic z otevřeného světa, ale posloužilo alespoň jako ochutnávka zábavně působícího soubojového systému.

Už tehdy se studio netajilo tím, že je hra po obsahové stránce téměř hotová, což jen napomohlo obecnému domnění, že by Biomutant mohl vyjít už v roce 2018. Nestalo se. A nestalo se ani rok poté. Teď tu máme rok 2020 a o Biomutantovi jsme už dlouho neslyšeli nic nového, až to začalo vypadat, že se ho už nikdy nedočkáme. Před půlrokem ovšem svitla naděje.

Hru jsem měl zařazenou mezi očekávanými, proto jsem ihned skočil po možnosti absolvovat prezentaci na loňském Gamescomu. Po dvou letech od hratelné ukázky jsem čekal, že si na stejném místě konečně zahraju novou ukázku, ve které mě tvůrci pustí do otevřeného světa.

Pravda, otevřený svět byl předmětem prezentace, ale pouze v rámci desetiminutového videa, které svou nudou z člověka tak akorát vysálo sílu. Pak se nás vývojář zeptal, zda máme nějaké otázky, přičemž se tvářil, že by stejně na nic nedokázal či nechtěl odpovědět a v místnosti trpěl víc než my, udivení a zklamaní novináři.

Začal jsem se loučit s myšlenkou, že z Biomutanta někdy ještě něco bude. Zájem opadl a umím si představit, že ve studiu litují, že šli s hratelnou ukázkou ven tak brzy. Kdyby to udělali obráceně, tedy v roce 2017 ukázali loňské video a loni nás nechali poprvé vyzkoušet ambiciózní výtvor, byli bychom natěšení teď a na vydání pocitově nečekali tak dlouho.

Dnes jsme se ovšem dočkali nového drobku o stavu hry. Biomutant spadá pod giganta THQ Nordic, který v ranních hodinách vydal tiskovou zprávu zabývající se převážně čísly z posledního kvartálu, ale došlo i na herní tituly. Těch má společnost ve vývoji neuvěřitelných 96 napříč svými 31 studii, přičemž je v plánu každý rok vydat 2 hry z ranku AAA.

„To je náš plán, ale je moudré toto tvrzení přeformulovat na to, že si nikdy nemůžeme být úplně jistí vývojovými plány a termíny,“ píše v tiskové zprávě určené hlavně investorům Lars Wingefors, zakladatel a ředitel THQ Nordic. Zpráva pokračuje zmínkou o námi propírané hře:

„Všem fanouškům dlužíme odpověď na nekonečnou otázku, kdy konečně vyjde Biomutant. Skutečnost je taková, že tým je malý, kolem 20 lidí, takže dokončení trvá déle než v případě větších týmů. Společnost THQ Nordic oznámí datum vydání ve chvíli, kdy si bude jistá, že bude v daném termínu schopná dodat produkt, který naplní očekávání.“

Takže obligátní „až to bude, tak to bude“. Akorát v tomto případě to trvá o něco déle, než by bylo příjemné, a pokud Biomutant nevyjde v první polovině roku, ale až v té druhé, snadno se ztratí v záplavě všemožných očekávaných her, které tam byly odložené.

Jestli na něj budeme čekat ještě další rok, bude v době nové generace někoho zajímat nějaký Biomutant? No, alespoň jsme byli utvrzení v tom, že se na hře stále pracuje a vydavatel od ní nedal ruce pryč.