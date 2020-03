Kam se poděla Necromunda: Underhive Wars, tahová akce ze světa Warhammeru?

- Oznámení Autor: Aleš Smutný

Zachmuření veteráni stolního hraní málokdy nechají svou tvář rozjasnit, protože dnes už nic není takové, jaké to bývalo kdysi. Ale řekněte před nimi magické slovíčko Necromunda a i ti nejzamračenější zjihnou a okamžitě vám začnou vyprávět, jaký měli gang a jak skvělá byla ta hra, v níž je podrazil jejich vlastní Kal Jerico. A ačkoliv vlastně nikdy neskončila, po letech už tenhle kousek spadal jen do zájmu a vzpomínek fajnšmekrů. Ti možná zase zjihnou, protože do herní podoby Necromundu převedou kanadští Rogue Factor, kteří mají na kontě povedenou tahovku Mordheim: City of the Damned ze světa Warhammeru. celý článek