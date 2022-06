Ve Skate Story musíte pokořit démony podsvětí ježděním na prkně

10. 6. 2022 13:20 | Novinky | autor: Adam Homola

Když nám ani Activision, ani EA nejsou schopní dodat pořádnou skateboardingovou hru, musí přijít ze řetězu utržený Devolver a ukázat nové video ze Skate Story. Něčeho, co bude hratelností pravděpodobně někde mezi arkádovým Tony Hawkem a přeci jen trochu realističtějším Skate od EA.

Vizuálem, stylem a přístupem to bude ale někde mnohem kreativnější, než kam by si kdy dovolila zajít sportovní hra od korporátu. Že to nebude jen tak obyčejný titul, jste už asi tušili, hned když se řeklo Devolver.

zdroj: Devolver Digital

Ve Skate Story totiž nejste žádný slavný skateboardista ani si nevytvoříte svého vlastního avatara. Slovy vývojářů jste démon složený ze skla a bolesti a jediné, co potřebujete, je váš skateboard. Zní to divoce, vypadá to ještě divočeji a zní to nádherně.

Vaším cílem v jednotlivých úrovních podsvětí není nic menšího než zničit démony a zachránit umučené duše. Hlavním posláním je pak dojet až na Měsíc a ten spolknout. Prostě taková normální skateboardingová hra.

O soundtrack Skate Story se postará Blood Cultures a John Fio a už z traileru je jasné, že tady bude znít něco trochu jiného než rock a hip hop. A je to nesmírně osvěžující.

Ve hře má být přes sedm desítek triků a nebude chybět ani získávání nových úrovní, nových triků, nové výbavy a podobně. O progres nouze zjevně nebude.

Skate Story je prostě jiná, ale právě jako taková vystupuje z řady a získává si naši pozornost. Kdo ví, třeba si později získá i naše peníze. Hra má do vydání ještě daleko, ale aspoň známe přibližné datum: rok 2023.