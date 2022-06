Svou budoucnost vidí Xbox v cloudu. Dostane tam i hry mimo nabídku Game Passu

9. 6. 2022 16:40 | Novinky | autor: Jiří Svák

Minulý rok oslavila divize Xboxu 20 let, tak bylo spoustu prostoru pro bilancování a rekapitulace. Po roce je naopak zase čas na zasněné výhledy do budoucna. A ty má Microsoft coby obří korporace jaksepatří megalomanské. Netají se tím, že chce pod svá křídla zahrnout i zbylé miliardy potenciálních hráčů na celém světě. A součást této strategie je cloud. Dává to smysl: Kam nedostanete konzole, tam je třeba vymyslet jinou cestu. A televize a mobil jsou stále ještě běžnější výbavou domácností než Xbox nebo PlayStation, tak co toho nevyužít a nedostat tam hry streamovaně?

Aktuálně funguje cloud gaming v beta verzi v rámci předplatného Xbox Game Pass Ultimate, a to v prohlížeči (Microsoft doporučuje Edge, jak jinak), v aplikaci na PC a na mobilu (Android) a od 30. června bude streamování dostupné i na televizích Samsung, o čemž jsme se už rozepsali.

Nabídka her spustitelných v cloudu čítá stovky titulů, což samo o sobě není vůbec špatné číslo, ale samozřejmě je vždy šance, že zrovna „ta vaše“ hra v seznamu nebude. To hodlá Microsoft adresovat ještě letos, kdy umožní streamovat vybrané hry i mimo omezený seznam Game Passu. Stále půjde o Xbox hry, takže si nemyslete, že byste si mohli do cloudu naimportovat vaši Steam knihovnu, pokud ale budete mít zálusk dohrát na mobilu některou z dříve nepodporovaných Xbox her, později v tomto roce se vám naskytne možnost. Bude to taková obdoba lokálního streamování z konzole, akorát neomezená na vaši domácí síť – hru budou renderovat mašiny Microsoftu někde v serverovně.

Rozšířit funkce Game Passu má i nová iniciativa Project Moorcroft. Pod kryptickým názvem se skrývá možnost pro vývojáře publikovat na platformě Xboxu svá dema ještě před vydáním hry. Pro předplatitele Game Passu to zase znamená, že si budou moci vyzkoušet části her ve vývoji. Spíš než na hráče je ale novinka zacílena na nezávislé vývojářské týmy, které tak získají další možnost, jak publikum zapojit do vývoje anebo jak na svůj projekt upoutat pozornost. Funkci plánuje Microsoft spustit někdy příští rok.

Abyste si nemysleli, že na obyčejné uživatele Microsoft zapomněl, společnost rozšiřuje svůj program Xbox Design Lab. V něm si můžete navrhnout svůj vlastní design ovladače, zvolit si barvu krytu, páček a dalších ovládacích prvků, nebo si dokonce nechat laserem vyrýt na ovladač vlastní nápis. Kombinací je v nabídce nepřeberně, pro našince ale byl trošku problém v tom, že v Česku nebyla služba dostupná. To se nyní mění, Xbox Desing Lab se rozšiřuje do dalších 11 zemí včetně České republiky a Slovenska.

