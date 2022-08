Nejčtenější články týdne? Nepoužívání Steam Decku, PS5 bez jedné funkce

8. 8. 2022 9:10 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Pořídili jste si nějaké herní zařízení, které vám nakonec sloužilo jen jako lapač prachu? Něco, o čem jste byli přesvědčení že bude skvělé, že to budete pořád používat, a nakonec to skončilo v šuplíku? Ať už to byla libovolná tradiční konzole, handheld, nebo třeba i Switch? Něco takového se totiž stalo Patrikovi s pořád relativně novým Steam Deckem, který, jakkoliv povedený, leží ladem víc, než Patrik čekal. A právě jeho komentář o výrazně menším, než očekávaném využívání Steam Decku se bleskurychle dostal mezi nejčtenější články týdne.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa