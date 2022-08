FIFA 23 předvádí „novinky“ v módu kariéry. Zasloužila by červenou kartu

2. 8. 2022 17:00 | Komentář | autor: Václav Pecháček

Věrní hráči kariérního módu v sérii FIFA si už nějakou dobu musí připadat jako občané druhé kategorie. Studio EA Sports věnuje veškerou péči multiplayerovému Ultimate Teamu, kde si tvoříte nejlepší možný tým poskládaný z kartiček, které vám vypadnou z balíčků dostupných i za skutečné peníze, což s sebou samozřejmě přináší obrovské dodatečné výdělky. Na singleplayerovou kariéru jednoho trenéra nebo hráče se více méně kašle – což potvrzuje i nejnovější video věnované chystané FIFA 23.

Existuje asi tak milion různých způsobů, jak by se dala kariéra vylepšit. Poštelovat systém přestupů tak, aby dával smysl a Barcelona nenakoupila 10 levých obránců, naučit umělou inteligencí řízené trenéry, aby nebyli úplní idioti a nestavěli útočníky na stopera, konečně něco udělat s naprosto rudimentárním systémem juniorské akademie nebo otravnými tréninky.

Místo toho dostáváme… tohle:

Sedmiminutové video a v něm přibližně tři zajímavé momenty. Je hezké, že si odteď budeme moci zahrát za skutečné manažery, že v cutscénách bude vystupovat Pep Guardiola nebo Jürgen Klopp namísto vámi vytvořeného neexistujícího týpka. Milá drobnost. Je fajn, že by umělá inteligence měla dostat do vínku trošku víc, inu, inteligence v reakcích na vývoj zápasu. A co že tam máme dál?

Aha, nové menu, které vypadá naprosto stejně jako to staré. Nové filmečky, které se spustí, třeba když koupíte nového hráče nebo v roli fotbalisty změníte klub a u nichž vám můžu s naprostou jistotou garantovat, že je všichni začnou přeskakovat v prvním týdnu od vydání, protože akorát zdržují a nepřinášejí kdovíjakou iluzi reality. A k tomu všemu ještě přestupní „analýza“, což zní jako zajímavá inspirace Football Managerem, než si přečtete, že hra prostě ohodnotí váš nákup známkou od A do F podle toho, o kolik jste přeplatili minimální akceptovatelnou částku. Super.

EA se letos nejvíc ze všeho chlubí novou „osobností“ hráče, za kterého hrajete kariéru. Podle toho, jak se chováte na hřišti, můžete být buď bouřlivák, vůdce, nebo klidný technik, kteréžto volby ještě doplníte svými činy mimo stadion. Drsný rebel si za vydělané peníze koupí drahou káru, čestný kapitán radši zajde do nemocnice navštívit zraněného spoluhráče. Z toho vám pak bude plynout zvyšování statistik a tak podobně.

I když pominu poněkud bizarní představu, že sobec na hřišti, který místo přihrávky radši sám vstřelí gól, je automaticky sobcem ve skutečném životě a radši bude nakupovat Ferrari, místo aby myslel na své bližní, připadá mi to jako další průhledný gimmick, jehož přitažlivost se vyčerpá po první sezóně. Může se stát, že mě hra překvapí a bude na různé osobnosti reagovat zajímavými způsoby, ale spíš prostě dostanete bonus +3 do zakončování a tím to hasne.

O trochu líp působí „hratelné klíčové okamžiky“, nový způsob, jak procházet kariérou. Doteď jste mohli buď odehrát 90 minut (ve hře samozřejmě zrychlených cca na desetiminutovku), nebo mač odsimulovat. Nyní se nabízí nová možnost: Zápas simulovat s tím, že vám hra poskytne kontrolu v důležitých okamžicích, například když se vaši hráči octnou poblíž soupeřova vápna, nebo se naopak v ohrožení octne vaše vlastní branka.

Mě by ani nenapadlo něco takového využívat, vždycky mi přišlo, že zápasy proti Watfordu jsou stejně zábavné a zajímavé jako proti Chelsea, ale pokud chcete maximálním počtem 15 sezón prolétnout co nejrychleji, asi se něco takového může hodit. Označil bych to za významné zlepšení? Tak to ani náhodou.

Z dalších detailů, které ve videu nebyly zmíněny, můžu vypíchnout ještě některé drobnosti, například novou vizualizaci rozpočtu, možnost vytvořit třetí variantu dresů a dresy brankářů, při přestupovém vyjednávání se bude zobrazovat ukazatel naznačující, jak blízko má cizí trenér či agent blízko k tomu, aby vybuchl jako papiňák.

Opět, nic z toho na mě nepůsobí jako jakkoliv výrazný krok kupředu v situaci, kdy je kariérní mód kvůli některým mizerně nastaveným mechanikám možná hratelný, ale rozhodně ne extra zábavný nebo realistický. Otázka je, proč. Chtějí snad v EA Sports všechny hráče aktivně pošťouchnout k Ultimate Teamu, a tak dělají ten nejhorší možný kariérní mód, na jaký se zmůžou? Nebo prostě pobočka zodpovědná za tuhle část hry nemá dost zaměstnanců a peněz na pořádný krok kupředu?

Těžko říct, ale s možnou odpovědí přichází americký youtuber Jake Barford. Ten na Twitteru zveřejnil vlákno, v němž tvrdí, že byl poslední dva roky součástí designové rady v EA, kde si mohl povídat s vývojáři a komunitními manažery. A že největším důvodem, proč se nejen kariéra, ale FIFA obecně příliš neposouvá, je jednoduchý fakt, že hra je příšerně zastaralá.

„Hra je doslova ROZBITÁ,“ píše Barford. „Základní kód je příliš starý, bylo na něm příliš dlouho stavěno a teď už se nedá opravit. Spousta autorů původního kódu už v EA ani nepracuje, takže je extrémně těžké a časově náročné některé věci spravit.“

I have spent the last 2 years apart of the EA Design Council, where I get to talk to developers and community managers on a monthly basis.



I also have visited the EA studios in Vancouver twice to meet with people who make FIFA in person.



Here is what I've learned: — Jake Barford (@BFordLancer48) August 1, 2022

Barford dále píše, že podle jeho názoru mají i vývojáři z EA zájem na vylepšení všeho možného, ale zkrátka to nejde, pokud se hra nedočká masivní předělávky. Což ale neschválí pohlaváři, protože proč by probůh měli cpát velké peníze do hry, která jim i v současném stavu vydělává obrovské částky?

Přesto je tu naděje, jak Barford ve vláknu sám zmiňuje. Letošek je posledním rokem série FIFA, příští rok se můžeme těšit na EA Sports FC. Může se samozřejmě jednat jenom o změnu názvu a brandingu, ale existuje šance, že to v EA pojmou jako příležitost k velkým úpravám, zvlášť když jim nyní přes rameno nebudou koukat lidé z asociace FIFA, kteří jim předtím do lecčehos mluvili.

Upřímně řečeno si nemyslím, že to je zrovna velká šance, rozhodně ne pro kariérní mód – pokud dojde k významné předělávce, očekávám, že největší pozornosti se opět dostane online hraní. A nejhorší na tom všem je, že konkurence neexistuje veškerá žádná, zvlášť když se jak zoufalý eFootball, tak velká neznámá v podobě UFL zřejmě taktéž zaměřují téměř výhradně na multiplayer.

Nerad to píšu a rád se budu mýlit, ale zlaté časy kariérních módů už velmi pravděpodobně skončily.