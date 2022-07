Představuje se poslední FIFA všech dob. Jsou tu holky, kluci a dvě mistrovství světa

21. 7. 2022 16:50 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Nesmírně úspěšná fotbalová série FIFA se chystá na velkou změnu: Od příštího roku jí budeme říkat EA Sports FC. Ještě předtím nás ale čeká jedno poslední vydání hry pod starou značkou a FIFA 23 se nám právě představila v novém traileru, který doplnilo oznámení nejrůznějších novinek.

Nejdřív tedy to video. V něm se tvůrci z EA Sports snaží ohromit jednak pokroky v animačním systému Hypermotion, který by měl celý zážitek vizuálně přiblížit ještě blíž skutečnému fotbalu, jednak spoustou superhvězd mužského i ženského pohlaví. Sledujte sami:

zdroj: Electronic Arts

No, sestříhané je to samozřejmě tak, že nějaké změny v hratelnosti můžeme zkoušet vyčíst jen velice těžko, ale aspoň jsme si mohli jasně prohlédnout jednu velkou novinku: Ženské kluby. V posledních několika dílech FIFA jste si sice za holky mohli zahrát, ale jenom za jejich reprezentační výběry. Teď se dočkáme licencované anglické a francouzské první ligy, což se samozřejmě nemůže rovnat spoustě mužských soutěží, ale jako první vlaštovka to poslouží.

Na ženské reprezentace ale nebylo zanevřeno, a tak se FIFA 23 pyšní i mistrovstvím světa žen, které se odehraje příští rok v Austrálii a na Novém Zélandu. Muži zase hrají koncem roku v Kataru. Oba mezinárodní turnaje do hry přibydou coby updaty zdarma, jen co se termín jejich konání maličko přiblíží.

Další významnou novinkou je cross-play, tedy možnost hrát s přáteli napříč různými typy herních zařízení. Znamená to, že pokud hrajete FIFA 23 na PlayStationu 5, nic vám nebrání skočit do hry s někým, kdo paří na Xboxu Series X. Platí to tedy jen pro stejné generace, protože FIFA bude jako obvykle na starších konzolích poněkud omezenější. PC se pro potřeby cross-playe řadí k nové generaci. Konkrétnější informace naleznete zde.

Bohužel nesu špatnou zprávu všem majitelům Switche, kterým se možná rozšířila očička, když viděli, jak jsou i starší konzole pěkně podporované. Ale ne, nic se nemění: I letos na přenosné konzoli od Nintenda vyjde pouhá „Legacy edice“, tedy verze hry, která je až na drobné kosmetické změny naprosto totožná s minulým ročníkem. Žádné pořádné novinky, žádná velká vylepšení, nic.

Co se týče herních módů, FIFA 23 se bude pochopitelně opět maximálně soustředit na svou dojnou krávu, multiplayerový Ultimate Team, ve kterém hráči sbírají kartičky fotbalistů a staví si z nich svůj vlastní tým snů. Tam se utrácí miliony za nové balíčky, tam taky bude směřovat pozornost vývojářů, kteří si tentokrát vymysleli update systému týmové chemie (což kvituji) a víc ikon neboli legendárních fotbalistů let dávno minulých, kterými můžete osvěžit svou základní jedenáctku.

Mód kariéry by nějaká vylepšení potřeboval jako Barcelona peníze, ale nejspíš se jich opět nedočká. Respektive dočká, ale nebudou mít zrovna velký dopad na to, jak si „realistickou“ kariéru jednoho fotbalisty nebo trenéra užijeme. Největším tahákem je zjevně možnost hrát za skutečného manažera, tedy místo kštice Václava Pecháčka se bude na střídačce Manchesteru United ve slunci lesknout ten Hagova mužná pleš.

Co se týče nových lig, možná vás potěší, že FIFA 23 konečně nabídne pátou anglickou ligu, ale první česká je pořád v nedohlednu. Navíc zmizí i mexická a japonská soutěž, které si pro sebe nějakým záhadným způsobem ukradl jinak zoufale nepovedený konkurenční eFootball. Ale aspoň se pravděpodobně vrátí Juventus, který byl v minulém ročníku známý jako „Piemonte Calcio“…

FIFA 23 vyjde 30. září a jako obvykle nabízí nějaké ty bonusy za předobjednávky, které už jsou otevřené. Pokud byste chtěli kartičky navíc, zamiřte do vašeho vybraného obchodu a taste peněženku, i když já vám doporučím, abyste radši počkali na recenze. Moc dobře víme, že EA ne vždycky dodá perfektně vyladěný produkt.