Sledujte Fight Club #589 o 20. výročí CD Projektu

3. 8. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Největší polské herní studio minulý týden oslavilo 20 let od založení a po velkou část této doby se hned několik členů naší redakci řadilo k jeho velkým fanouškům. Co se za tu dobu změnilo, jak na hry CD Projektu s odstupem vzpomínáme a proč na studio někteří zanevřeli? Na to všechno přijde řada v 589. dílu podcastu Fight Club.

Herního Zaklínače, jeho nejrůznější spin-offy, ale také Cyberpunk 2077 a další projekty v jedné chvíli nejdražšího evropského studia budeme probírat ve složení Aleš, Šárka, Vašek a Pavel. Se svými vlastními vzpomínkami na CD Projektu a jeho tvorbu se můžete k našemu živému vysílání připojit jako obvykle na YouTube, kde začínáme v 16:00. Své dotazy do dedikované sekce pak můžete zasílat také na mail podcast@games.cz, případně na náš Discord.