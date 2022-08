V Petrol Blood rozvracíte komunistický režim zpoza volantu v ulicích Prahy

4. 8. 2022 15:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Polští Swimming Scorpions chtějí světu ukázat alternativní 80. léta minulého století aneb jak by to vypadalo za železnou oponou, kdyby se režimu podařilo stvořit robotická monstra. V chystané akčně-stealthové automobilové hře Petrol Blood vás totiž nebudou ohrožovat jen osobáky Státní bezpečnosti, ale třeba i mechaničtí komáři, kteří se na vás nalepí a pustí se do vycucávání drahocenného benzínu z nádrže.

Zní to bláznivě, ale já musím tvůrce pochválit za originalitu. Kdy naposledy jste se zpoza volantu pokoušeli infiltrovat vládní instituce, a rozvracet tak režim utlačující své občany? V Petrol Blood bude prostor jak na plíživé mise, tak pořádnou akci, aniž byste jedinkrát opustili řidičské sedadlo.

Budete sledovat příběh dvou řidičů s odlišnými přístupy k věci. Na jedné straně je pankáč libující si v extrémním tuningu vozů a ničení režimního majetku a propagandistických materiálů, na druhé straně zkušená agentka, která dává přednost elegantnímu vozu s ukrytými hračkami po vzoru Jamese Bonda. Jezdit budete nejen v ulicích rodného města tvůrců, tedy v polské Vratislavi, ale také u nás v Praze, po náplavce s výhledem na Hrad.

zdroj: Swimming Scorpions

Takže tu máme automobilové plížení a skrývání se před policií spolu s honičkami plnými explozí, ať už proto, že jste to vší silou narvali do policejní barikády z aut, nebo protože jste režimní poskoky pokropili salvou z kulometu či raketometu. Je vám to málo? Těšte se na obrovité čtyřnohé roboty i vyložené bossfighty s obrněnými transportéry opatřenými kombajnovou řezačkou.

Jistě, z dostupných záběrů se Petrol Blood nemůže měřit se světovou produkcí co do grafiky, kvality animací a celkového dojmu z produkčních hodnot, ale musíme mít na paměti, že na hře dělá malé studio stojící zatím jen za arkádovou akcí Startide, o které slyšel asi málokdo. Vývoj navíc stále probíhá. Stačí porovnat dva roky starý trailer s letošními záběry, kde je snadno rozeznatelný posun k lepšímu.

Vydání Petrol Blood je plánované na polovinu příštího roku na počítačích a mělo by se dostat i na PlayStation 4 a Xbox One.