Slovenská Mafie? Podívejte se na upoutávku městské akce Vivat Slovakia

3. 11. 2021 16:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Slovenské nezávislé herní studio Team Vivat včera poprvé ukázalo svůj nový projekt Vivat Slovakia. Otevřená městská akce vás zavede do 90. let minulého století, a to konkrétně do trochu divočejší verze Bratislavy.

Hlavní město našich čerstvě osamostatněných sousedů ovládají pochybné živly a mafiánské gangy, které i přes den vybírají výpalné, zapalují auta a účty si mezi sebou vyřizují klidně za denního světla na chodníku. Nově vznikající stát je od počátků prorostlý korupcí a rozdíly mezi tajnými službami a organizovaným zločinem se stírají.

Vy si zahrajete za holohlavého třicátníka, který pracuje pro tajnou policii v ISIS. Nejde tedy o Islámský stát, ale o Interní slovenskou informační službu. Kryje se nicméně jako taxikář, aby se svým cílům mohl přiblížit a nevzbudit přitom podezření.

Vývojáři slibují přestřelky a ježdění v autech fiktivních značek jako DMW nebo Smola, temný příběh se má pak inspirovat reálnými historkami ze slovenského podsvětí.

Chybět nemůže ani slovenský dabing, kde uslyšíte i některé poměrně slavné herce – v hlavní roli tajného policisty se představí Marián Labuda, jeho mladšího nezkušenějšího kolegu dabuje Lukáš Frlajs. V dalších vedlejších rolích narazíte třeba na Rasťa Piška nebo Milana Žitného.

Hudební doprovod bude složený z dobových skladeb, titulní píseň 90s pro Vivat Slovakia složil Strapo a DJ Spinhandz. Hru z veřejných zdrojů podpořil také slovenský Fond na podporu umění.

Osmičlenný Team Vivat sestává zejména z vývojářů, kteří před dvěma lety debutovali hrou Vivat Sloboda, kde se pokoušeli hráčům vykreslit atmosféru sametové revoluce. Ačkoliv se dočkala nominace na Slovenskou hru roku 2019, šlo spíše než o plnohodnotný titul o pouhé demo, na jehož kostře vznikl právě včera oznámený projekt Vivat Slovakia.

Tvůrci slibují, že nová hra bude propracovanější a vyjde hotovější. Kdy k tomu ale dojde, to se zatím neodvažují ani odhadovat. Ambice jim každopádně rozhodně nechybějí.