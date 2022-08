Pro EA jsou prý singleplayerové hry stále důležité. Tvoří ale jen malou část příjmů

3. 8. 2022 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V době, kdy téměř každý nový titul musí mít nějaký multiplayer, přestože tam třeba vůbec nesedí, nefunguje a nikdo ho nehraje, je každá nová velká hra určená čistě jednomu hráči velkou vzácností. Obzvlášť, pokud vychází pod křídly Electronic Arts, vydavatelství, které už řadu let jede na vlně „her jako služby“.

V úterý proběhl ve společnosti hovor s investory zohledňující finanční situaci za první fiskální čtvrtletí letošního roku. Web Videogames Chronicle upozornil na jedno konkrétní zajímavé téma, které svým dotazem vyvolal jeden z investorů: „Jak singleplayerové hry momentálně zapadají do portfolia společnosti?“

CEO Andrew Wilson odpověděl velmi zeširoka. Nejprve definoval základní motivace hráčů jako inspirace, únik, sociální kontakt, soutěživost, sebezlepšování, tvořivost a jak se tyto body snaží naplnit svými hrami.

Dlouze pak hovořil vesměs o onlinových hrách a jejich komunitách, aby se pak konečně dostal k jádru věci: „Když přemýšlíme o singleplayerových hrách, myslíme si, že je to velmi, ale velmi důležitá součást našeho portfolia, jímž pokrýváme tyto motivace.“

„Způsob, jakým plánujeme v průběhu času, spočívá v tom, že se díváme na naši komunitu, sledujeme, jak tráví svůj čas, a zjišťujeme, kde se motivace může nebo nemusí naplnit,“ pokračuje Wilson. „A budeme se snažit to zajistit novými online hrami, hrami pro více hráčů a singleplayerovými hrami.“

Nicméně stále musíme brát v potaz to, co společnosti a jejím akcionářům vydělává. A tím jsou z valné většiny hry s dlouhodobou podporou, které podle Wilsona ročně tvoří více než 70 % veškerého byznysu společnosti, a jde tak o velmi spolehlivý a osvědčený způsob vydělávání. Dlouhodobá podpora se nejčastěji týká onlinových a multiplayerových her, které kolem sebe lépe budují komunity a udržují hráče.

Electronic Arts momentálně chystá několik čistě singleplayerových her, jmenovitě remake Dead Space, pokračování úspěšných Hvězdných válek Star Wars Jedi: Survivor a čtvrté Dragon Age: Dreadwolf. Pokud se potvrdí drby, pak by mohla být v přípravě ještě singleplayerová hra s Black Pantherem.