Údajně se chystá singleplayerová akční adventura s Black Pantherem

26. 7. 2022 10:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Spider-Mani, Avengers, Guardians of the Galaxy. To jsou poslední hry podle Marvelu, které z jakéhokoliv důvodu stojí za zmínku – jsou větší, světovější a kvalitnější než zbylá produkce zaměřující se převážně na mobily a rychlokvašky. A časem by se k nim mohl přidat i Black Panther.

Informace jsou to zatím jen neoficiální, ale pocházejí z víceméně spolehlivého zdroje – od novináře Jeffa Grubba ze serveru Venture Beat. Ten ve svém podcastu Game Mess Mornings tvrdí, že hra s Black Pantherem je ve velmi rané fázi vývoje, přičemž o její vydání by se mělo postarat Electronic Arts.

Hra je údajně vyvíjená pod pracovním názvem Project Rainier v novém studiu, které před rokem pod hlavičkou EA založil Kevin Stephens, bývalý šéf studia Monolith Productions, které je zodpovědné za hry Middle-earth: Shadow of Mordor a Middle-earth: Shadow of War.

Už při zakládání tohoto studia EA oznámilo, že jeho prvním projektem bude akční adventura s otevřeným světem, což by podle Grubba měl být právě Black Panther. Bližší informace o hře zatím nemáme, ale vzhledem k obrovskému úspěchu prvního filmového Black Panthera a chystanému pokračování, které se během Comic-Conu dočkalo traileru, je nanejvýš logické, aby se někdo postaral o videoherní zpracování. Cestu k úspěchu by mělo alespoň částečně již vyšlapanou.