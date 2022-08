Sledujte od 16:00 Hardware Club #88 o upgradu našeho retro PC

4. 8. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Po našem neúspěšném zápolení se stařičkou grafickou kartou Riva 128 a předpotopními Windows 98 jsme se rozhodli, že naše retro PC trošičku vylepšíme. Z roku 1997 (Riva 128) jsme se katapultovali o 6 let dopředu do roku 2003 a pořídili jsme si ATi Radeon 9200 – a cestou jsme zahodili Windows 98 a přibrali na palubu Windows XP.

A je to panečku jiná liga. Počítač se navíc stal poměrně vyváženou mašinou. Osazený procesor Athlon XP 1900+ nese letopočet 2001, přičemž složení počítače je podle verze BIOSu datováno do roku 2002. Původní karta z roku 1997, ač samozřejmě zajímavý historický kousek, ke zbytku sestavy příliš neseděla. Konfigurace s GeForce 9200 naopak může být jakýmsi reprezentativním příkladem základního herního PC té doby. To nám ostatně potvrdil LEVEL 108 z Vánoc 2003, který tuto kartu a další tehdejší low-endové modely do sestav doporučoval.

Kdo si rádi zavzpomínáte na staré hry nebo se vám jen líbí koukat na starý hardware, přijďte od 16:00 na náš YouTube kanál, kde Jiří a Jindra počítač společně představí. Snad už se vše obejde bez technických kiksů a zahrajeme si třeba takový Half-Life 2!