PlayStation 5 přichází o jednu ze svých unikátních startovních funkcí

1. 8. 2022 13:04 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když na podzim 2020 odstartovaly prodeje PlayStationu 5, dorazila konzole na trh mimo jiné s funkcí Accolades. Ta měla hráčům v multiplayeru umožnit odměňovat své kolegy na základě jejich chování, v praxi jste tak spoluhráčům mohli posílat „medaile“ za to, že se třeba chovají přátelsky nebo jsou ochotní pomoci. Je velmi pravděpodobné, že jste tento mechanismus nikdy nepoužili, ba že jste o něm třeba ani nikdy neslyšeli.

Zřejmě právě proto se jej společnost Sony rozhodla bez větších fanfár zaříznout. Informaci o tom, že Accolades končí, najdete prozatím prakticky jen v seznamu ukončených služeb na PlayStation Blogu spolu se strohým vysvětlením, že ji hráči nevyužívali v míře, v jakou vývojářský tým doufal, a tak bude napříště své zdroje raději využívat jiným způsobem. Accolades skončí někdy v průběhu letošního podzimu.

Zatímco Accolades končí, v dohledné době bychom se měli dočkat spuštění věrnostního programu PlayStation Stars. Ten má majitele PlayStationů přirozeně motivovat k trávení většího množství času u konzole a odměňovat je za získávání specifických trofejí, případně za účast v turnajích nebo průzkumech. Odměnou nebude jen dobrý pocit nebo odznáček, ale skutečné body, za které si následně budou uživatelé moci nakupovat obsah z PlayStation Store.

Mezi další služby, s nimiž přišla nová generace konzole PlayStation, patří třeba Game Help, která v podporovaných titulech může hráčům pomoci skrz tipy či návody s překonáním různých potíží a zákysů. Ta je ovšem dostupná jen předplatitelům PlayStation Plus. Kromě toho můžete využívat třeba Trophy Tracker pro sledování podmínek k dosažení jednotlivých trofejí či naskakovat do specifických aktivit v jednotlivých hrách přímo z dashboardu.