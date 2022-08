Jaké hry vyjdou v srpnu?

1. 8. 2022 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Po slabších měsících se konečně začíná blýskat na lepší časy a náš pravidelný přehled chystaných her po nějaké době zase začíná praskat ve švech. V srpnu se můžete těšit na návrat jedné velké městské akce, další exkluzivitu PlayStationu vycházející na PC, lovecké simulátory, najde se nějaká ta soulsovka, remake, pokračování i úplně nové očekávané hry. Na co se nejvíc těšíte vy?

Pokud ještě nemáte dost divného Divokého západu, Hard West 2 by mohl utišit vaši žízeň po kloboucích, rychlých koltech a pekelných monstrech. Ideálně pokud vám rovněž chybí nová tahovka, protože tady přestřelky probíhají pěkně pomalounku, polehounku a na střídačku. Přesto by měl nový díl být akčnější než ten první díky možnosti řetězit několik akcí za sebe.

zdroj: Good Shepherd Entertainment

Legendární simulace celníka na hranicích totalitního státu se po mnoha a mnoha letech od vydání rozšiřuje na nové platformy. Zatímco hráči na velkých konzolích mají stále smůlu, majitelé chytrých telefonů se mohou těšit na mobilní verzi depresivního zážitku Papers, Please. Vyzkoušíte si v něm kontrolu dokladů i nezáviděníhodnou roli člověka, který kazí ostatním lidem sny i životy.

zdroj: Archiv

9. 8. Two Point Campus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Tvůrci výborného tycoonu Two Point Hospital navazujícího na legendární Theme Hospital rozšíří svou značku o Two Point Campus, který vystřídá nemocniční prostředí za to univerzitní. Nebude to ale školní nuda, jelikož v duchu předchůdce se i tady přistupuje k výuce neortodoxními postupy zahrnujícími například kouzla…

zdroj: Sega

11. 8 Cult of the Lamb (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Snili jste někdy o tom, že se vžijete do roztomilé ovečky s krví podlitýma očima, která třímá meč, jímž rozsekává nepřátele na maděru, aby tak ohromila a získala nové stoupence na svou stranu a vybudovala nejskvělejší kult na světě? Ne? No, tak si to ještě rozmyslete, protože Cult of the Lamb vypadá skvěle a o ničem jiném není.

zdroj: Devolver Digital

Spider-Man z roku 2018, který všem ukázal, jak má vypadat moderní superhrdinská hra s postavami od Marvelu, ještě neřekl poslední slovo. Kromě toho, že dva roky po vydání dostal remaster pro PlayStation 5, si jej konečně budou moct zahrát i PC hráči díky dalšímu remasteru beroucímu v potaz přednosti počítačů. Už dávno víme, že hra je skvělá. Ale povede se i její počítačový port?

zdroj: PlayStation

16. 8. Way of the Hunter (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Mladé slovenské studio Nine Rocks Games nám předvede svou první hru – lovecký simulátor Way of the Hunter. A protože tým tvoří veteráni z lovecké série Cabela’s, mohli bychom dostat zdařilou konkurenci populárního theHunter: Call of the Wild.

zdroj: THQ Nordic

18. 8. Thymesia (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Elden Ring už jistě máte proběhaný křížem krážem, tak proč nedat šanci dalšímu přírůstku do populárního žánru „soulslike“? Thymesia láká na temnou atmosféru točící se okolo moru, bojovat budete se zmutovanými nepřáteli pomocí zbraní pocházejících z jejich mutací.

zdroj: Team 17

23. 8. Saints Row (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Je to k nevíře, ale série Saints Row dostane již šestý díl nazvaný úplně stejně jako první. Přesto se nejedná o remake, ale jakýsi nový start, který vypadá pořád tak ztřeštěně, jak to mají fanoušci rádi. Městská akce slibuje obrovské možnosti úprav postavy i vozidel a snad nám pomůže zahnat hlad po dalším GTAčku.

zdroj: Volition

30. 8. Destroy All Humans! 2: Reprobed (PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Po kladném přijetí remaku prvního dílu Destroy All Humans! tu máme novou verzi jeho pokračování z roku 2006. Dvojka vás chce zaujmout mnohem větším otevřeným světem, novými schopnostmi, mezi něž patří třeba meteorická sprška, nebo možností kooperace dvou hráčů.

zdroj: THQ Nordic

30. 8. F1 Manager 2022 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Zatímco simulace F1 od Codemasters vychází stejně jako FIFA rok co rok, závody se na rozdíl od fotbalu svým manažerem pochlubit nemohou. Tedy zatím. Dlouholetou manažerskou sérii chce prvním dílem odstartovat studio Frontier Developments mající na svědomí tituly jako Planet Coaster a Jurassic World Evolution.

zdroj: Frontier Developments

30. 8. Immortality (PC, Xbox Series X|S)

Immortality od tvůrce Her Story jsme si původně měli zahrát již minulý měsíc, ale ten byl nakonec i o tuto hru chudší. Teď už snad k dalšímu odkladu nedojde, a naskytne se nám tak příležitost zapátrat ve video archivu po osudu ztracené herečky, jejíž tři filmy nebyly nikdy publikovány.

zdroj: Sam Barlow

Srpen uzavřeme dalším loveckým simulátorem, ale na rozdíl od slovenského Way of the Hunter se v Call of the Wild: The Angler vydáme rybařit. Velký otevřený svět plný jezer, řek a tůní láká k poklidnému odpočinku s prutem v ruce, ať už budete chtít být úplně sami, nebo klidně v multiplayeru 12 hráčů.

zdroj: Expansive Worlds