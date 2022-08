Malenia z Elden Ringu měla být původně ještě drsnější

2. 8. 2022 12:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Elden Ring je sice na trhu už skoro půl roku, mnohé hráče ale určitě pořád ze sna budí konfrontace s Malenií. Miquellova čepel, jak si tato polobohyně říká, je sice nepovinným bossem v nepovinné lokaci, přesto si ale velmi rychle vysloužila pověst jednoho z nejnáročnějších protivníků v celém žánru soulsborne a její jméno se často objevuje hned vedle dalších povedených nezbedů, jako je Sister Friede nebo Orphan of Kos.

Jestli vám už takhle dokázala Malenia nadělat vrásky, vězte, že původně s ní měl být ještě větší kříž. Dataminer s přezdívkou kotn3l totiž v herních datech nalezl Malenii ve verzi 1.0, tedy v podobě, jakou měla ještě před implementací day one patche. Z poznatku vyplývá, že původní Malenia byla ještě agresivnější, dokázala účinněji vykrývat vaše výpady a navíc disponovala druhou verzí svého typického útoku Waterfowl Dance.

V této verzi smrtícího tance se Malenia pohybovala na mnohem menším prostoru a jednotlivé smrště útoků mezi sebou měly výrazně kratší pauzy, což komplikovalo jakékoli možnosti obrany. Navíc na to, aby začala tento útok používat, nemuselo dojít ke snížení jejího zdraví na 80 %. Finální třešničkou na dortu je fakt, že obě verze Waterfowl Dance měly separátní cooldown, takže je bossyně mohla použít klidně pěkně za sebou.

Ve videu níže kotn3l jednotlivé aspekty starší verze rozebírá do detailu, pokud tedy s Malenií stále zápolíte, můžete se mírně uklidnit zjištěním, že mohlo být mnohem hůře. A neklesejte na mysli, třeba vám na pomoc přijde hráč Let Me Solo Her, který už bosse porazil víc než tisíckrát.