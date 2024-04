Nejčtenější články týdne – Fallout i očekávání nové hry od Warhorse

14. 4. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Další velký a plnohodnotný Fallout je zatím v nedohlednu, ale fanoušci specifického postapo světa teď mají stejně takové menší žně. Na Amazonu se totiž objevila první sezóna seriálu Fallout a byť to sice nedosahuje kvalit seriálového The Last of Us, pořád jde o velice kvalitní, povedené a zábavné dílo. Minimálně nám v redakci se to líbí a soudě dle reakcí i recenzí na internetu nejsme sami. Na herním poli se dalšího Flalloutu dočkáme nejdřív na příští generaci konzolí, ale mezitím dostává updaty Fallout Shelter, Fallout 4 i Fallout 76, takže naštěstí je co hrát.

